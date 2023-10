Le film d'horreur Barbare va avoir droit à une adaptation en jeu vidéo. Prêt à affronter ces tunnels effrayants en solo ?

Barbare est l’un des films d’horreur les plus réussis de ces dernières années. Celui-ci raconte l’histoire d’une jeune femme qui trouve que quelqu’un habite déjà dans sa maison de location. Elle n’a d’autre choix que de rester sur place dans la mesure où tous les hôtels à proximité sont pleins. Voilà déjà un scenario cauchemardesque pour nombre d’entre nous, mais ce n’est que le point de départ de ce film vraiment dingue. On pourrait cependant se dire qu’il est bien étrange d’en faire un jeu vidéo, mais c’est précisément ce qui va arriver.

New Regency Pictures et le développeur de Friday the 13th: The Game et Evil Dead: The Game, Diversion3 Entertainment, se sont associés pour adapter Barbare sur PC et consoles. Malgré le format multijoueur des projets précédents des studios, il s’agira là d’un jeu solo, avec beaucoup de narration, pour “étendre l’environnement, les personnages et les créatures de Barbare“. Pour l’heure, nous n’avons aucune information quant à sa date de sortie.

“Nous sommes très impatients de travailler avec l’équipe de New Regency pour étendre l’environnement, les personnages et les créatures de Barbare“, déclarait Tim Hesse, producteur exécutif chez Diversion3 Entertainment, à Variety dans un communiqué. “Le film avait fait un magnifique travail pour non seulement effrayer son public avec ses twists inattendus et terrifiants, mais aussi mettre en place des personnages forts qui se retrouvent face à des situations effrayantes. Nous avons hâte d’explorer ces thèmes plus à fond dans le jeu.”

Prêt à affronter ces tunnels effrayants en solo ?

Une adaptation directe de l’histoire du film ne fonctionnerait pas au format jeu vidéo, mais il y a un vrai potentiel pour réaliser un titre de survival-horror avec beaucoup de tension étant donné que Barbare se déroule dans des tunnels terrifiants.

Pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas le film, voici le trailer.