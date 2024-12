Le film Bonnie et Clyde respecte-t-il la véritable histoire du couple de criminels américains ?

Bien que Bonnie et Clyde d'Arthur Penn soit un chef-d'œuvre cinématographique, il s'éloigne de la réalité historique pour mieux servir son récit.

Tl;dr Bonnie et Clyde prend plusieurs libertés avec la réalité historique pour renforcer son impact dramatique.

Les personnages de Bonnie, Clyde et Frank Hamer sont dépeints de manière romancée, parfois loin de la vérité.

Malgré ces distorsions, le film capture l’esprit de rébellion et l’énergie de l’époque, ce qui en fait un chef-d’œuvre cinématographique.

Un tournant dans le cinéma américain

Le film Bonnie et Clyde fait partie de la révolution du « Nouvel Hollywood », un mouvement où les studios ont commencé à confier la direction à des artistes capables de capter l’esprit d’une génération rebelle. Cette époque, marquée par la montée de la contre-culture, se reflète dans la manière audacieuse dont le film dépeint ses personnages. Les spectateurs, surtout ceux de la génération du baby-boom, sont attirés par des films qui remettent en question l’ordre établi, et Bonnie et Clyde incarne parfaitement cette soif de liberté et de rébellion. Pourtant, cette représentation est loin d’être fidèle à la réalité historique, et le film prend des libertés importantes, parfois au détriment des faits.

Les libertés prises avec l’histoire

Bonnie et Clyde prend plusieurs libertés par rapport aux événements réels. Par exemple, la version de Bonnie Parker, interprétée par Faye Dunaway, ne correspond pas à l’état physique réel de la criminelle à la fin de sa vie. Dans la réalité, Bonnie avait été gravement brûlée dans un accident de voiture, une blessure qui la rendait méconnaissable. Cette transformation dramatique a été omise, probablement en raison des contraintes de maquillage et de l’impact émotionnel que cela aurait eu sur les spectateurs. En outre, certaines scènes, comme celle où Bonnie est blessée lors d’une fusillade, sont entièrement inventées, ce qui montre que le film privilégie le spectacle à la vérité historique.

L’image de Clyde et des autres personnages

Le personnage de Clyde Barrow, joué par Warren Beatty, est également quelque peu romancé. Bien qu’il ait effectivement tué plusieurs personnes, le film omet de mentionner que Bonnie et Clyde étaient également responsables de meurtres non justifiés et de pillages. Le film les présente parfois sous un jour plus humain, notamment en montrant leur générosité envers leurs captifs, ce qui dévie de la réalité de leurs crimes violents. De plus, le film présente une version caricaturale de Frank Hamer, le ranger texan chargé de leur traque. Son portrait comme un personnage incompétent et maladroit a été tellement exagéré que sa famille a porté plainte contre les producteurs pour diffamation, obtenant un règlement à l’amiable.

Pourquoi ces libertés ne nuisent-elles pas au film ?

Bien que Bonnie et Clyde prenne de nombreuses libertés avec la vérité historique, ces distorsions servent l’objectif du film : raconter une histoire excitante et provocante. Le film ne cherche pas à être un documentaire, mais plutôt à capturer l’esprit des années 1930, une époque marquée par la crise économique et la montée de la criminalité. En fait, certaines erreurs sont inévitables dans une œuvre qui cherche avant tout à raconter une histoire visuellement captivante et émotionnellement engageante. Le film du réalisateur Arthur Penn, en exagérant certains aspects de l’histoire, parvient à renforcer l’image de Bonnie et Clyde en tant que symboles de la rébellion contre une société qu’ils considéraient corrompue. C’est cette énergie de défi qui fait tout le charme de ce film, encore apprécié après plus de 50 ans.