Le film Apple TV+ du réalisateur de Spider-Man n’aura pas de suite

Pas de suite pour Wolfs

En août 2024, Apple TV+ et Jon Watts avaient annoncé qu’une suite à Wolfs était en développement. Ce second volet devait de nouveau réunir les célèbres acteurs Brad Pitt et George Clooney sous la direction de Jon Watts, connu pour ses films Spider-Man. Le premier film avait bien fonctionné, attirant l’attention de nombreux spectateurs grâce à son casting et à la réputation de son réalisateur. Cependant, dans une interview donnée en novembre 2024, Jon Watts a déclaré qu’il n’y aurait pas de suite à Wolfs, mettant fin aux spéculations sur le projet. Cette annonce a pris de court l’industrie et les fans, qui espéraient voir l’histoire se poursuivre.

Un changement de stratégie pour la sortie

Le parcours de Wolfs a été marqué par des ajustements dans sa stratégie de distribution. Initialement prévu pour une sortie en salle large, le film a été repensé à la dernière minute. Apple a finalement opté pour une sortie théâtrale très limitée d’une semaine, suivie de la diffusion du film sur la plateforme de streaming Apple TV+ vers fin septembre 2024. Ce changement, effectué à moins de deux mois de la sortie, a été largement commenté. Brad Pitt et George Clooney avaient d’ailleurs exprimé leur souhait d’une diffusion plus large en salle. Ce revirement a suscité des interrogations sur la direction prise par Apple pour ses productions originales.

Un succès sur Apple TV+

Malgré ces ajustements de dernière minute, Wolfs a connu un grand succès sur Apple TV+. Le film a rapidement battu des records d’audience, devenant l’une des productions les plus regardées de la plateforme. Apple a salué cet accueil enthousiaste, soulignant que le film avait attiré un large public, confirmant ainsi la pertinence de ses investissements dans des projets originaux. Cependant, bien que le film ait été un succès en termes de visionnage, l’annulation de la suite montre que ce succès n’a pas suffi à convaincre les responsables de poursuivre l’histoire. L’abandon du projet a déçu de nombreux spectateurs, qui attendaient une nouvelle aventure avec les deux stars.

Un abandon non justifié

L’annulation de Wolfs 2 marque la fin d’un projet qui semblait très prometteur. Le film avait réuni une équipe de choc avec Jon Watts à la réalisation, Brad Pitt et George Clooney à l’écran, et un scénario qui avait capté l’attention. Cependant, malgré l’enthousiasme initial, la suite n’aura pas lieu. Apple, qui a souvent changé de direction pour ses projets de films et séries, semble avoir décidé de ne pas aller plus loin avec ce projet, même après un premier film bien accueilli. Bien que la raison exacte de l’annulation reste floue, cela témoigne des réalités complexes derrière la production de films à gros budgets et des choix stratégiques de plateformes comme Apple TV+.