Le Doom Slayer fait face à son passé dans Doom: The Dark Ages

Doom: The Dark Ages raconte les origines d’une légende dans une guerre médiévale infernale, marquée par une brutalité sans précédent.

Tl;dr Le Doom Slayer lutte contre les démons dans Doom: The Dark Ages.

Doom: The Dark Ages propose un gameplay brutal avec des armes iconiques et des mécaniques inédites.

Les joueurs exploreront des royaumes inédits, pleins de secrets et de défis, dans une quête pour vaincre les démons et découvrir la légende du Doom Slayer.

Un retour en force dans un univers médiéval sombre et brutal

Développé par id Software et prévu pour le 15 mai 2025 sur PS5, Xbox Series XIS et PC, Doom: The Dark Ages est le préquel de Doom et Doom Eternal. Ce nouvel opus transporte les joueurs dans une époque inédite, où la lutte contre les forces infernales prend place dans un cadre médiéval sombre et sinistre. Ces derniers incarnent le Doom Slayer, une arme vivante des dieux, dans une guerre sanglante contre les démons d’un autre âge. La puissance du moteur idTech promet des visuels spectaculaires et un gameplay aussi intense que jamais, ancrant encore plus profondément la série dans l’histoire des FPS.

Combat viscéral et arsenal ravageur

Les joueurs retrouveront les armes emblématiques comme le Super Shotgun, tout en découvrant des nouveautés telles que la terrifiante Scie-Bouclier. Les champs de bataille infestés de démons offrent une action brutale et viscérale, fidèle à l’ADN de Doom. Nouveauté majeure : prenez les commandes de machines de guerre comme le Dragon Méca ou l’imposant Atlan, un robot géant, pour semer le chaos. Le système de Glory Kills, encore amélioré, garantit des affrontements encore plus dynamiques et spectaculaires. Dans Doom: The Dark Ages, le Doom Slayer est une force imparable de destruction.

Ce nouvel épisode se concentre sur la genèse du Doom Slayer et sur l’origine de sa rage inextinguible. Arme des dieux et des rois, il se dresse face à des hordes infernales, leur chef jurant d’anéantir le Slayer pour devenir la seule force à craindre. Doom: The Dark Ages propose une narration cinématographique et épique, plongeant les joueurs dans une bataille désespérée pour inverser le cours de la guerre contre l’Enfer. C’est une aventure où se forge une légende, une épopée où chaque combat compte pour survivre.

Des terres maudites et des secrets à découvrir

Dans sa quête pour écraser les légions de l’Enfer, le Doom Slayer explore des territoires inédits et mystérieux. Ruines de châteaux, forêts sombres, champs de bataille épiques, et paysages infernaux : chaque environnement regorge de secrets et de défis. Les niveaux, les plus grands et complexes jamais créés par id Software, invitent à une exploration minutieuse et à des combats dantesques. Armé de la puissante Scie-Bouclier, le Doom Slayer devra faire face à des menaces redoutables et découvrir les mystères de ces nouveaux mondes pour triompher dans Doom: The Dark Ages.