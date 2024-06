Le destin de Mitch Lowe et Ted Farnsworth après l’échec de MoviePass

L'échec retentissant de MoviePass a mis en lumière les défis des modèles d'affaires basés sur des abonnements à tarif réduit dans l'industrie cinématographique. Pour Mitch Lowe et Ted Farnsworth, les dirigeants derrière cette entreprise en déroute, la tâche consiste désormais à naviguer dans les décombres de leur vision ambitieuse, à tirer des leçons cruciales de cet échec et à reconstruire leur réputation dans un paysage médiatique en constante évolution.

Tl;dr Le documentaire MoviePass, MovieCrash retrace l’effondrement de MoviePass.

Mitch Lowe et Ted Farnsworth, les anciens dirigeants de MoviePass, sont accusés d’avoir causé la chute.

Le FBI a enquêté sur Mitch Lowe et Ted Farnsworth pour fraude.

Mitch Lowe et Ted Farnsworth attendent toujours leur procès pour fraude.

Une chute retentissante

Le documentaire MoviePass, MovieCrash offre un aperçu fascinant de la montée et de la chute du service d’abonnement MoviePass, qui permettait à ses utilisateurs de voir un nouveau film au cinéma chaque jour. Il met en lumière deux figures centrales, Mitch Lowe et Ted Farnsworth, qui ont été accusés d’être responsables de l’effondrement de l’entreprise américaine.

Une gestion controversée

Le documentaire révèle les scandales et les décisions non éthiques qui ont précipité la fin de MoviePass en 2019. Mitch Lowe et Ted Farnsworth ont grandement contribué à la chute de l’entreprise, qui a déposé le bilan en 2020 après la fermeture de l’application MoviePass.

Accusations de fraude

La chute de MoviePass n’est pas passée inaperçue. Le FBI a enquêté sur Mitch Lowe et Ted Farnsworth pour des actes de fraude commis pendant leur passage chez MoviePass. Les deux hommes ont par la suite réglé deux affaires de fraude portées contre eux, mais d’autres charges pèsent toujours sur eux. Ils sont tous les deux en attente de leur procès pour fraude, qui pourrait entraîner une peine maximale de 20 ans de prison.

Que sont-ils devenus ?

Depuis la chute de MoviePass, Mitch Lowe a écrit un livre sur son expérience, tandis que Ted Farnsworth a fondé une autre entreprise, Zash Global Media and Entertainment, en 2021. Cependant, Ted Farnsworth est actuellement en prison, en attente de son procès pour fraude.