Le dernier micro gaming HP est un véritable mini casino de Las Vegas !

Le HyperX QuadCast 2 S est équipé de plus de 100 LED.

TL;DR HP dévoile un nouveau micro pour gamers HyperX avec plus de 100 LED.

Le HyperX QuadCast 2 S possède une résolution audio de 32-bit et un taux d’échantillonnage de 192 kHz.

Un clavier sans fil HyperX Alloy Rise 75 avec la plus longue durée de batterie est également annoncé.

Des lumières pour divertir et des sons pour immerger : HP présente le Micro HyperX Quadcast pour gamers

Vous rêvez d’épater vos spectateurs avec un show lumineux et saisissant pendant vos sessions de jeu ? HP vient de vous offrir l’accessoire idéal : le nouveau micro HyperX, révélé mardi à Gamescom, équipé de plus de 100 LED pour un spectacle visuel d’un style énergique.

HyperX QuadCast 2 S : Éclairage stupéfiant et son impressionnant

Le HyperX QuadCast 2 S est un micro de jeu USB brillamment lumineux, avec plus de 100 LEDs aRGB. Ces lumières, individualisables à souhait, peuvent afficher plus de 16 millions de combinaisons de couleurs. De quoi compléter efficacement vos « streams et créations », selon HP. Mais au-delà de l’aspect visuel, ce micro offre également une qualité audio supérieure. Avec une résolution audio de 32 bits et un taux d’échantillonnage de 192 kHz, le QuadCast 2 S a la capacité d’offrir des enregistrements d’un niveau professionnel.

Fonctionnalités exclusives du Quadcast 2 S

Parmi les fonctionnalités remarquables du QuadCast 2 S, nous retrouvons

Un capteur de mise en sourdine tactile,

Quatre modèles de polarité sélectionnables,

Un support de montage antichoc intégré.

En outre, en association avec le logiciel HyperX NGENUITY, vous pourrez personnaliser les LEDs, le limiteur et l’égaliseur 10 bandes du micro. Une fonction de réduction de bruit basée sur l’IA est également intégrée.

HyperX Alloy Rise 75 : Le clavier sans fil à très longue durée de vie

En plus de ce spectacle microphonique, HP a également annoncé le lancement d’un clavier sans fil qui prétend avoir « la plus longue durée de vie de batterie sur un clavier de jeu à double éclairage sans fil » sur le marché. Le HyperX Alloy Rise 75 offre 80 heures de jeu avec le rétroéclairage allumé. De plus, vous pouvez obtenir jusqu’à « 1 500 heures stupéfiantes avec le rétroéclairage éteint. »

Ces nouveautés éblouissantes sont attendues pour les prochains mois. Le microphone de jeu HyperX QuadCast 2 S sera disponible en novembre au prix de 200 dollars, tandis que le clavier Alloy Rise 75 sera lancé en octobre pour 230 dollars. Avec l’arrivée de ces deux produits exceptionnels, HP vise à rendre vos sessions de jeu plus captivantes que jamais.