Le Département de la Justice américain pourrait démanteler Google : vente de Chrome, Android et plus encore en vue

Le département de la Justice pourrait exiger le démantèlement de Google - l'obligeant à vendre Chrome, Android et d'autres divisions.

Tl;dr Le Département de la Justice américain pourrait contraindre Google à vendre une partie de ses activités.

Google pourrait également être obligé de rendre publics les données et les algorithmes de son moteur de recherche.

Les importantes relations commerciales de Google avec Apple et Samsung sont également en jeu.

Un avenir incertain pour Google

Google, le géant de la technologie, pourrait connaître des changements majeurs dans un avenir proche. Selon CBS News, le Département de la Justice américain envisage de demander à un juge fédéral de contraindre Google à se délester de certaines parties de son activité.

Un accès aux secrets de Google ?

Outre la vente de certaines de ses activités, Google pourrait également être contraint de rendre publics les données et les algorithmes qui alimentent son moteur de recherche et ses produits d’intelligence artificielle. Ces informations, actuellement bien gardées par Google, pourraient « provoquer un changement significatif dans le fonctionnement des classements de recherche » si elles étaient rendues publiques.

Des accords commerciaux dans le viseur

Par ailleurs, Google a noué des accords très lucratifs avec des entreprises comme Apple et Samsung, qui lui permettent de maintenir son moteur de recherche en tant qu’option par défaut et de renforcer ainsi son contrôle sur le marché. Le Département de la Justice n’est pas satisfait de ces accords et pourrait les annuler.

« Depuis plus d’une décennie, Google contrôle les canaux de distribution les plus populaires, laissant peu ou pas d’incitation aux rivaux pour concurrencer les utilisateurs », ont écrit les forces antitrust.

La réaction de Google

En réponse, Lee-Anne Mulholland, vice-présidente des affaires réglementaires de Google, a déclaré que le Département de la Justice « signalait déjà des demandes qui vont bien au-delà des questions juridiques spécifiques ». Elle a également cité « l’excès de pouvoir gouvernemental » et « les conséquences involontaires négatives pour l’innovation américaine et les consommateurs américains ».

Ce n’est pas la première fois que Google se heurte au gouvernement américain. En août, le juge de district Amit Mehta a statué que le moteur de recherche de Google exploitait illégalement sa dominance. Entre ce jugement et la possibilité que le Département de la Justice demande à un juge fédéral de contraindre Google à vendre une partie de ses activités, il semble que le géant de la recherche sera en lutte s’il veut continuer à fonctionner comme il l’a fait jusqu’à présent.