Le crossover Squid Game dans Call of Duty: Black Ops 6 propose un mode « Feu Rouge, Feu Vert »

Dans un crossover avec Squid Game, le nouvel opus de Call of Duty, Black Ops 6, propose un mode de jeu inspiré de la célèbre épreuve du "Feu rouge, feu vert" du populaire drama coréen.

La fusion entre Call of Duty: Black Ops 6 et Squid Game

Les amateurs de Call of Duty: Black Ops 6 peuvent désormais être rejouir d’une nouvelle collaboration avec Squid Game, la populaire série télévisée de Netflix. Ce crossover offre des défis exaltants, des récompenses à gagner et des modes en temps limité pour les joueurs, en multijoueur et zombies, ainsi que dans le jeu Call of Duty: Warzone.

Les modes de jeu inspirés de Squid Game

L’un des modes de jeu les plus attendus est le mode multijoueur « Young-hee Red Light, Green Light ». Inspiré du jeu emblématique de la série, ce mode a été adapté avec une touche Call of Duty, sans perdre l’ambiance excitante et brutale de l’original.

D’autres modes de jeu, comme le Pentathlon et le Squid Game Moshpit, ont été ajoutés. Le Pentathlon est un mode compétitif dans lequel les joueurs s’affrontent dans une série de modes pour déterminer le meilleur. Le Squid Game Moshpit comprend le Team Deathmatch, Domination, et Hardpoint, avec des twists spécifiques à Squid Game.

Un mode zombie unique

Le mode zombie de Call of Duty: Black Ops 6 dispose d’une version unique du jeu, appelée Dead Light, Green Light. Les joueurs peuvent gagner de l’essence en éliminant les zombies et la dépenser pour acheter des armes. Mais attention, tout joueur en mouvement pendant la phase Dead Light perdra de l’essence.

Des récompenses thématiques Squid Game

En participant à ces modes de collaboration Squid Game, les joueurs peuvent remporter des récompenses à thème Squid Game, notamment le Pink Guards Tracer Pack, le VIPS Tracer Pack, le Young-Hee Tracer Pack, et un nouveau pass d’événement avec des récompenses gratuites et premium. Alors, qu’attendez-vous ? Tentez votre chance dans l’événement Squid Game en édition limitée de Call of Duty: Black Ops 6 !