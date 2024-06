Le créateur de The Boys donne son avis sur une potentielle apparition de Jared Padalecki

Jared Padalecki de Supernatural pourrait rejoindre Jensen Ackles et Jeffrey Dean Morgan dans The Boys.

Tl;dr Eric Kripke envisage d’intégrer Jared Padalecki dans la série The Boys.

Jensen Ackles joue le rôle de Soldier Boy dans The Boys et dans le spin-off Gen V.

Les acteurs de Supernatural dans The Boys ne sont pas cantonnés à un seul type de rôle.

La saison 5 de The Boys sera la dernière de la série.

Une réunion potentielle entre les stars de Supernatural

Eric Kripke a exprimé son désir de réunir Jensen Ackles et Jared Padalecki, les deux acteurs principaux de Supernatural, dans la série The Boys. Déjà présent dans la série principale et Gen V, Jensen Ackles incarne Soldier Boy, un personnage drastiquement différent de son rôle de Dean dans Supernatural.

Un rôle encore indéterminé pour Jared Padalecki

Eric Kripke a confirmé être en pourparlers avec Jared Padalecki pour un rôle dans la cinquième et dernière saison de The Boys. Cependant, le rôle que Jared Padalecki pourrait jouer n’a pas encore été défini. Eric Kripke a souligné que l’idée de réunir les deux acteurs dans une même scène pourrait “faire exploser Internet”.

Des rôles contrastés pour les acteurs de Supernatural

L’une des particularités intéressantes de la série The Boys est la diversité des rôles confiés aux acteurs de Supernatural. En effet, ces derniers ne sont pas cantonnés à un seul type de rôle et jouent des personnages très différents de ceux qu’ils incarnaient dans Supernatural.

Un potentiel pour chambouler les attentes des fans

The Boys pourrait continuer cette tendance en confiant à Jared Padalecki un rôle choquant dans la saison 5, bien loin du Sam empathique et gentil de Supernatural.