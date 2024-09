Le créateur de Flappy Bird se dissocie de la nouvelle version

La semaine dernière, une annonce a été faite concernant le retour tant attendu de Flappy Bird en 2025. Pourquoi pensez-vous que ce jeu revient sur le devant de la scène après tant d'années ?

Tl;dr Flappy Bird, le célèbre jeu sur smartphone, fait son retour en 2025.

Le créateur original, Dong Nguyen, n’est pas impliqué dans cette nouvelle version.

Les droits du jeu ont été repris par une nouvelle équipe après l’abandon de la marque.

Nguyen avait retiré l’application en 2013 en raison de son caractère addictif.

Le retour du phénomène Flappy Bird

Il y a une dizaine d’années, l’application Flappy Bird a littéralement envahi nos smartphones. Ce jeu, si addictif, nous faisait passer des heures à diriger un petit oiseau jaune à travers une série de tuyaux. Cependant, son succès fulgurant fut de courte durée, l’application ayant rapidement disparu des plateformes de téléchargement.

Une nouvelle version sans l’aval du créateur

Dong Nguyen, le créateur de Flappy Bird, a annoncé sur la plateforme X (anciennement Twitter) qu’il n’était pas impliqué dans cette nouvelle version du jeu. Il a déclaré : « Non, je n’ai aucun lien avec leur jeu. Je n’ai rien vendu. Je ne supporte pas non plus les cryptomonnaies« . Cette affirmation a été corroborée par l’équipe derrière cette nouvelle mouture qui se présente comme un « nouveau groupe de fans passionnés ».

Des droits abandonnés et repris gratuitement

La marque de Nguyen ayant été considérée comme abandonnée, Gametech Holdings LLC l’a récupérée sans frais. C’est ainsi que cette nouvelle équipe a pu obtenir les droits de Flappy Bird.

Une décision initiale motivée par l’addiction

Rappelons que Nguyen avait volontairement retiré le jeu de la circulation en 2013, malgré des revenus publicitaires quotidiens avoisinant les 50 000 dollars. Dans une interview accordée à Forbes, il avait alors expliqué : « Flappy Bird avait été pensé et conçu pour des parties de quelques minutes lorsque vous êtes détendu(e). Mais le jeu s’est révélé être très addictif. Je pense que c’est devenu un problème. Pour résoudre ce problème, il vaudrait mieux oublier Flappy Bird. Le jeu a disparu pour de bon.« . Ce retour de Flappy Bird en 2025 sera donc sans lui.