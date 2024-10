Le contrôleur Analogue 3D de 8BitDo à 40$ débarque le 19 mars

C'est une version plus judicieuse de la mythique manette de la N64.

8BitDo dévoile son 64 Controller

Le fabricant de périphériques, 8BitDo, a récemment annoncé la date de sortie de son 64 Controller. Conçu spécifiquement pour l’Analogue 3D, une version remaniée de la Nintendo 64, ce contrôleur sera disponible à partir du 19 mars. Les pré-commandes sont déjà ouvertes pour ce périphérique tarifé à 40 dollars, disponible en noir ou blanc pour s’accorder avec l’Analogue 3D.

Un contrôleur adapté à tous

Le 64 Controller ressemble à une version simplifiée du contrôleur ultime de 8BitDo. Il est équipé d’un seul joystick et de six boutons de contrôle : A, B et les quatre boutons C. En outre, quatre boutons d’épaule sont inclus et peuvent remplacer le bouton Z de la manette N64 originale grâce à la fonction de remappage intégrée.

Technologie et compatibilité

Le joystick est entouré d’une grille octogonale, clin d’œil à l’ancêtre du contrôleur. Un capteur à effet Hall et un anneau métallique résistant à l’usure minimisent les risques de dérive du joystick. Un Rumble Pak intégré assure des vibrations réalistes lors de l’utilisation avec l’Analogue 3D ou la Nintendo Switch. Le 64 Controller est également compatible avec les appareils PC et Android.

Une alternative à la manette N64 originale

Presque trois décennies après la sortie de la manette originale en forme de trident de la Nintendo 64, son design reste déroutant. Pour ceux qui cherchent à émuler les jeux N64 avec un contrôleur plus ergonomique, le 64 Controller semble être une option solide. Cependant, il est à noter que le contrôleur n’est pas inclus avec la console Analogue 3D et doit être acheté séparément.