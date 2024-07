8BitDo célèbre son 11ème anniversaire avec des manettes en métal or et argent

Le fabricant de manettes tiers a sorti de nouveaux produits terriblement rock n' roll.

TL;DR 8BitDo réalise des manettes de jeu modernes et nostalgiques.

Deux éditions limitées or et argent de SN30 Pro ont été lancées.

Elles sont compatibles avec la Nintendo Switch et les PC Windows.

Au sommet de l’évolution ergonomique

Les manettes disponibles pour des consoles comme la Xbox Series X et la Nintendo Switch, et même certaines pour les PC gaming, représentent le sommet d’une transformation ergonomique évolutive. Les jours des manettes cubiques, comme le NES GamePad et même le joystick Atari 2600, ont presque disparu du gaming moderne. Cependant, 8BitDo a fait un excellent travail en préservant ces designs classiques sans sacrifier totalement leur fonctionnalité.

8BitDo : une touche de modernité

Depuis 11 ans maintenant, 8BitDo propose ces périphériques modernes pour les nostalgiques. Pour marquer cet anniversaire, la société lance une paire de manettes SN30 Pro en édition limitée or et argent. Ces manettes ne sont pas seulement peintes en mat doré et argenté. Elles sont faites d’un « métal en alliage de zinc » et pèsent pas moins de 381 grammes. Elles coûtent aussi juste moins de 100 dollars chacun.

Les éditions limitées : compatibilité et caractéristiques

Elles sont « compatibles avec la Nintendo Switch et les ordinateurs sous Microsoft Windows », selon le site de 8BitDo. Les nouvelles manettes en édition limitée or et argent possèdent le même agencement que le SN30 Pro original, avec une disposition des boutons rappelant la Super Nintendo et deux sticks analogiques.

Plus qu’un simple gadget ?

La version métallique donne peut-être le petit poids supplémentaire nécessaire à l’originale pour qu’elle soit un peu plus équilibrée. De plus, une manette en métal qui ressemble à de l’or ou à de l’argent « permet de se sentir comme un parvenu ». Une telle augmentation de confiance pourrait se transférer de votre cerveau à vos mains et améliorer votre jeu. Donc, cela pourrait être une manette efficace, ou simplement « un presse-papier cool que vous pourriez trouver sur le bureau d’Elon Musk (en supposant qu’il arrête de tweeter suffisamment longtemps pour remarquer son existence) ».