Le casting de Godzilla x Kong: The New Empire s’étoffe avec Kaitlyn Dever

Godzilla x Kong: The New Empire mise sur la comédienne américaine Kaitlyn Dever.

Tl;dr Kaitlyn Dever rejoint le casting de Godzilla x Kong: The New Empire.

Le film est la suite de la franchise à succès Godzilla x Kong.

Kaitlyn Dever est principalement connue pour son rôle dans Booksmart.

Une nouvelle recrue de l’univers de Godzilla et Kong

Kaitlyn Dever, actrice à l’ascension fulgurante, vient de rejoindre le casting de Godzilla x Kong: The New Empire, la suite du film à succès de Grant Sputore. Succédant à Adam Wingard à la réalisation, Grant Sputore collabore avec Dave Callaham, scénariste de Shang-Chi, pour donner vie à cette nouvelle épopée.

Une suite très attendue

Selon Deadline, ce nouvel opus est décrit comme une « continuation de la franchise mettant en scène Godzilla, Kong et une panoplie d’autres Titans ». Le précédent volet, Godzilla x Kong, a généré près de 555 millions de dollars de recettes mondiales pour un budget de 135 millions, devenant le film le plus rentable de toute la franchise Godzilla. Il a toutefois divisé la critique avec une note de 54% sur Rotten Tomatoes, alors que le public lui a attribué un score impressionnant de 91%.

Un parcours impressionnant pour Kaitlyn Dever

Récemment aperçue dans la deuxième saison de The Last of Us, Kaitlyn Dever est sans conteste une étoile montante d’Hollywood. Elle y incarne « Abby, une soldate douée dont la vision manichéenne du monde est mise à l’épreuve alors qu’elle cherche à venger ceux qu’elle aime. » Elle a également joué aux côtés de Tim Allen dans la série Last Man Standing et s’est fait connaître du grand public grâce à son rôle dans Booksmart d’Olivia Wilde. Elle sera prochainement à l’affiche de la nouvelle série Netflix, Apple Cider Vinegar, inspirée d’une histoire vraie.