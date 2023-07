L'Assemblée nationale adopte la proposition de loi autorisant l'activation à distance des caméras et micros sur les smartphones. Une loi qui, selon le gouvernement, permettra de sauver des vies.

Les autorités françaises auront bientôt une option supplémentaire dans leur arsenal pour confondre les potentiels criminels. L’Assemblée nationale vient d’adopter un projet de loi permettant à la police de surveiller des suspects en activant à distance les caméras, microphones et systèmes de localisation GPS sur les smartphones et autres appareils électroniques.

Un juge devra approuver l’utilisation de tels moyens et cette proposition de loi récemment corrigée interdit son utilisation à l’encontre des journalistes, avocats et autres “professions sensibles”, selon Le Monde. Cette mesure doit permettre de limiter les cas les plus sérieux et ne peut s’appliquer que pendant un maximum de six mois. La géolocalisation, quant à elle, est limitée à des crimes qui sont passibles de cinq ans d’emprisonnement minimum.

Une version précédente de cette proposition de loi est passée devant le Sénat, mais l’amendement nécessite que l’approbation du corps législatif avant sa promulgation.

Les défenseurs des libertés civiles s’inquiètent. Le groupe de défense des droits numériques La Quadrature du Net avait récemment pointé du doigt d’éventuels abus. Dans la mesure où le projet n’est pas très clair en ce qui concerne ou non un crime sérieux, il est à craindre que le gouvernement utilise ceci pour cibler des activistes de l’environnement ou autres cibles qui ne représentent pas de graves menaces. L’organisation précise aussi que les politiques inquiétantes de sécurité ont la fâcheuse tendance d’être étendues à des crimes moins sévères. L’enregistrement des données génétiques, par exemple, n’était, au départ, utilisée que pour les crimes sexuels, mais elle l’est aujourd’hui pour la majorité d’entre eux.

Le groupe ajoute aussi que l’accès à distance pourrait dépendre des failles de sécurité. La police pourrait exploiter ces dernières au lieu de demander aux fabricants de les corriger.

Une loi qui, selon le gouvernement, permettra de sauver des vies

Le Ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, explique que ce nouveau pouvoir ne serait utilisé que dans “quelques dizaines” d’affaires par an, et que l’on était “très loin” d’un état de surveillance comme 1984 de George Orwell. Selon le politicien, cette loi permettra de sauver des vies.

Cette loi survient alors que les craintes concernant la surveillance des appareils ne cessent de croître. Il y a eu une énorme controverse contre NSO Group, dont le spyware Pegasus a largement été détourné pour espionner des dissidents, activistes et même des politiciens. Bien que cette loi soit plus ciblée, elle ne rassurera pas celles et ceux qui s’inquiètent déjà du pouvoir du gouvernement.