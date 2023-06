L'application Sleep Reset veut vous apprendre à mieux dormir avec un coaching personnalisé et de nombreuses informations et autres astuces.

Les développeurs de l’app Sleep Reset affirment que vous pouvez dormir davantage (et mieux) sans utiliser le moindre médicament. Et ils ont mené une étude pour le prouver. Un groupe de chercheurs du Sleep and Health Research Program de l’Université d’Arizona, dont certains sont conseiller médical pour l’entreprise, ont publié un papier dans Frontiers in Sleep. Cette étude détaille les résultats d’un programme de 12 semaines avec Sleep Reset, lequel permettrait d’augmenter la durée du sommeil moyen de 44 minutes.

Celles et ceux qui dormaient moins de six heures par nuit ont gagné 85 minutes de sommeil. Notamment en parvenant à s’endormir bien plus rapidement. Selon l’étude, les participants qui restent d’ordinaire éveillés pendant 30 minutes avant de plonger dans les bras de Morphée ont pu réduire ce temps de 53 %. Et ceux qui mettent normalement une heure, de 41 %. De l’autre côté, les participants qui se réveillent habituellement plus de trois fois par nuit ne se réveillaient plus d’une fois. Enfin, près de la moitié des participants ont cessé d’utiliser des médicaments après ce programme.

L’étude impliquait 564 participants (65 % de femmes) entre 30 et 60 ans, sur une durée de 3 mois. Ils ont utilisé Sleep Reset pour profiter d’un coach du sommeil leur offrant des recommandations personnalisées et des retours via messages texte dans l’app. Ils utilisaient aussi le journal du sommeil de l’app, des exercices de pleine conscience et des trackers pour suivre leur progrès. Pour profiter de Sleep Reset, l’utilisateur doit répondre à une série de questions sur l’état actuel de son sommeil et les objectifs souhaités.

Chaque semaine, les participants recevaient des astuces différentes. Pendant la troisième semaine, par exemple, il était question de la sieste et de la caféine. La sixième semaine, elle, était orientée vers l’impact de la nutrition et de l’effort physique sur la qualité du sommeil. S’il y a un thème “imposé”, les informations livrées sont adaptées à chaque participant.

Le Dr. Michael Grandner, spécialise du sommeil et principal conseiller scientifique de Sleep Reset, l’affirme : “De nombreuses solutions de sommeil populaires comme Trazadone, Benadryl et Mélatonine n’ont pas de preuve clinique d’améliorer le temps de sommeil total. Ambien et Lunesta sont reconnus pour l’augmenter d’environ 30 minutes, mais c’est bien moins que ce nous obtenons avec Sleep Reset. Mieux encore, Sleep Reset est une intervention non médicamenteuse, de fait, sans accoutumance ni effets indésirables.”