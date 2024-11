L’application Proton VPN est désormais compatible avec les appareils Windows ARM

Elle se présente comme l'un des premiers fournisseurs de VPN à avoir franchi le pas.

Tl;dr Proton lance une nouvelle application VPN pour Windows ARM.

L’application offre une sécurité renforcée et une meilleure vitesse de chargement.

Proton promet de nouvelles applications iOS et iPadOS pour l’hiver 2024.

Proton élargit son offre avec une nouvelle application VPN pour Windows ARM

La société Proton, reconnue pour son service de messagerie chiffrée Proton Mail, élargit son offre avec le lancement d’une nouvelle application VPN pour Windows ARM. Cette application, développée en collaboration avec Microsoft, est l’une des premières à fonctionner nativement sur les PC Windows ARM. Elle promet une « sécurité et une confidentialité de premier ordre », selon Proton.

Des performances optimisées et une sécurité renforcée

La version ARM de l’application offre les mêmes fonctionnalités que la version x86 et prend en charge nativement les principales fonctionnalités de sécurité et de confidentialité de Proton VPN. Une telle compatibilité native signifie qu’elle devrait se charger et fonctionner un peu plus rapidement que les applications x86 exécutées sur l’émulateur de Windows 11. Toutefois, la sécurité améliorée est le principal argument de vente.

Une concurrence déjà présente

Il est important de noter que Proton n’est pas le seul acteur sur ce marché. En effet, Surfshark a lancé une application similaire en août dernier et NordVPN a récemment annoncé son intention de lancer une application native pour ARM « cet automne ».

Des projets ambitieux pour l’hiver 2024

Dans sa feuille de route pour l’hiver 2024, Proton a promis de nouvelles applications pour iOS et iPadOS. Ces dernières incluront des fonctionnalités fréquemment demandées telles que le tri des serveurs par charge, la sélection d’un serveur en fonction de sa ville, la possibilité de masquer les serveurs gratuits et bien plus encore. Proton a également promis un support IPv6 dans plus d’applications, la redirection de ports sur macOS et Linux ainsi que des modes invités pour iOS et iPadOS.

L’application Proton est très souvent vantée pour sa sécurité globale, sa facilité d’utilisation et ses fonctionnalités de confidentialité. Elle propose une politique de non-conservation des logs, un cadre open-source et un programme officiel de divulgation de vulnérabilités. Une version gratuite (avec accès limité à des serveurs dans trois pays) et une version payante à partir de 4,99 euros par mois sont disponibles.