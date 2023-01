L'Apple Watch s'invite dans les compétitions des surfeurs professionnels. Tous les surfeurs pro de la WSL en seront équipés avant une manche.

Les surfeurs professionnels pourront bientôt utiliser une Apple Watch en compétition. La World Surf League (WSL) a choisi la montre connectée de la marque à la pomme comme équipement officiel. L’organisation explique que c’est la première fois que l’Apple Watch est “utilisée comme équipement de compétition officiel dans un environnement de sport professionnel”.

Avant chaque sortie, les surfeurs du Championship Tour recevront une Apple Watch avec la nouvelle app WSL Surfer préinstallée. Ils peuvent l’utiliser pour suivre les scores, la priorité des vagues et les temps. L’app en elle-même, compatible avec l’Apple Watch Series 8 et l’Apple Watch Ultra, se synchronise avec le système de points de la WSL en temps réel. La WSL explique que l’Apple Watch justifie son coût par sa durabilité, sa connectivité cellulaire et son grand écran très lumineux.

“Le bruit du vent et les vagues peuvent souvent empêcher d’entendre les annonces pendant les compétitions, cela signifie que l’on passe à côté d’informations cruciales”, déclarait le champion WSL de 2019 et champion olympique, Ítalo Ferreira, dans un communiqué. “Des conditions difficiles peuvent aussi rendre difficile la vision de la plage et une pénalité de priorité peut vous coûter une manche, le fait de ne pas avoir besoin de voir la plage ou d’entendre les annonces fait une grande différence et évite de devoir deviner les choses.”

La WSL n’a pas précisé quel modèle d’Apple Watch les compétiteurs auront, mais l’Ultra semble la plus désignée. Avec l’écran le plus grand à ce jour et son châssis le plus renforcé. Apple explique que l’Ultra a aussi un GPS plus précis et une résistance à l’eau accrue par rapport aux autres modèles.

Le WSL Championship Tour 2023 démarre ce week-end à Oahu, Hawaï. L’événement est à suivre sur YouTube, sur l’app WSL ou sur le site de l’organisation. Dans le même temps, la deuxième saison de la série documentaire Make or Break, qui suit les compétiteurs sur le Championship Tour, arrivera sur Apple TV+ en février.