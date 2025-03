L’Apple iPhone 18 pourrait être le premier téléphone avec Face ID sous l’écran

Oubliez l'iPhone 17, car la véritable révolution pourrait se trouver dans l'iPhone 18, qui pourrait être le premier téléphone à intégrer la technologie de reconnaissance faciale Face ID directement sous l'écran.

Tl;dr Les capteurs de Face ID pourraient bientôt être dissimulés sur l’iPhone.

Des changements significatifs sont attendus d’ici 2026 ou 2027.

Apple pourrait déplacer certains éléments du hardware sous l’écran de l’iPhone.

Une révolution dans la conception de l’iPhone

Si vous vous êtes déjà demandé pourquoi l’iPhone a adopté l’encoche en 2007, la réponse est simple : Face ID. Depuis lors, les capteurs n’ont pas totalement disparu. Mais selon Mark Gurman, les capteurs de Face ID pourraient bientôt être « cachés à la vue ».

Des changements significatifs en vue

Dans son dernier bulletin d’information Power On, Gurman a suggéré que des « changements plus significatifs » pourraient être apportés d’ici « 2026 ou 2027 ». Selon lui, Apple envisage de déplacer certains éléments de l’architecture Dynamic Island sous l’écran de l’iPhone, ce qui permettrait de réduire encore plus la découpe en forme de pilule.

Les capteurs Face ID sous l’écran : rumeurs et spéculations

Les rumeurs sur la possibilité d’incorporer les capteurs Face ID sous l’écran circulent depuis un certain temps, en particulier après le lancement du Dynamic Island sur l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max. En effet, il a été suggéré que l’iPhone 16 Pro pourrait être le premier téléphone doté du Face ID sous l’écran, mais des rumeurs plus récentes indiquent que cette technologie ne serait pas disponible avant 2026 au plus tôt, ce qui correspond aux affirmations de Gurman.

Une approche différente de celle des concurrents

Si Apple effectue ce changement, les écrans des iPhone ressembleront davantage à ceux des appareils des fabricants concurrents. Cependant, contrairement à la plupart des autres téléphones qui manquent souvent de reconnaissance faciale ou offrent des options moins sophistiquées, les iPhone continueront à offrir le Face ID comme toujours. Il est également spéculé qu’Apple pourrait un jour déplacer l’appareil photo sous l’écran, mais cela ne semble pas encore probable, du moins pas avant que les appareils photo sous l’écran n’atteignent la même qualité que les appareils photo modernes à trou.