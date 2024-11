L’Apple iPhone 18 pourrait être doté d’une lentille à ouverture variable dans son capteur principal

Des rumeurs suggèrent que l'iPhone 18 d'Apple pourrait être équipé d'un objectif à ouverture variable sur sa caméra principale - voici pourquoi c'est important.

Tl;dr L’iPhone 18 prévu en 2026 aurait une caméra largement améliorée.

Les modèles Pro auraient une lentille à ouverture variable pour la première fois.

Sunny Optical devrait être le principal fournisseur de cette nouvelle lentille.

Un bond technologique pour l’iPhone 18

Si vous êtes un passionné de photographie sur smartphone, il se pourrait que vous souhaitiez patienter jusqu’à 2026. En effet, l’iPhone 18 d’Apple est censé présenter des améliorations significatives de son appareil photo.

Une révolution : la lentille à ouverture variable

Selon l’analyste de la chaîne d’approvisionnement Ming-Chi Kuo, les modèles Pro de l’iPhone 18 seraient les premiers téléphones Apple à être équipés d’une lentille à ouverture variable. « L’avantage de Sunny Optical dans cette commande est qu’elle a déjà de l’expérience dans la conception et la fabrication de caméras à ouverture variable (pour les clients Android), et son avantage en termes de commande d’obturateur aidera les commandes de lentilles. » a écrit Kuo sur son blog Medium.

Les modèles Pro d’Apple disposent d’une lentille à ouverture fixe de f/1.78 sur la caméra principale depuis au moins l’iPhone 14 Pro. Une ouverture variable permettrait de contrôler la quantité de lumière entrant dans l’objectif, ce qui serait utile dans diverses situations d’éclairage et pourrait apporter des améliorations significatives aux prises de vue en basse lumière. De plus, une ouverture variable offre un contrôle accru sur la profondeur de champ, ce qui permettrait de créer une mise au point plus nette.

Une collaboration renforcée avec Sunny Optical

Apple devrait s’appuyer fortement sur son fournisseur Sunny Optical à partir de 2025. Kuo s’attend à ce que Sunny Optical soit le principal fournisseur d’une nouvelle lentille à ouverture variable qui sera présente sur l’iPhone 18. Kuo avait précédemment rapporté que Sunny Optical apporterait un nouveau module de caméra compact au MacBook Pro, ce qui pourrait conduire à des appareils plus minces.

Si Apple maintient son calendrier de sortie habituel, nous devrions voir les modèles Pro de l’iPhone 18 lancés aux alentours de septembre 2026.