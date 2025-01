L’Apple iPad 11 pourrait être équipé d’une puce prête pour Apple Intelligence

Selon les informations que nous avons, le nouvel iPad 11 pourrait être équipé d'une puce prête pour l'Intelligence d'Apple.

Tl;dr L’iPad 11 serait doté d’une mise à niveau de performance significative.

Cette amélioration serait possible grâce à l’utilisation d’une puce A17 Pro.

Le nouvel iPad rendrait l’Apple Intelligence plus accessible.

Un bond en avant pour l’iPad 11

Un vent de renouveau souffle sur l’iPad 11. Selon Mark Gurman de Bloomberg, le plus basique des tablettes d’Apple devrait bénéficier d’une importante amélioration de performance. Ce bonus de performance ne serait pas sans conséquence : il permettrait en effet de débloquer les fonctionnalités d’Apple Intelligence.

Un processeur A17 Pro au cœur de l’amélioration

La clé de cette avancée notable serait l’intégration d’une puce A17 Pro. Déjà présente dans l’iPhone 15 Pro et le dernier iPad mini, cette puce offrirait une nette amélioration de performance par rapport à la puce A14 de l’iPad de 10ᵉ génération (initialement utilisée dans l’iPhone 12). De plus, selon Gurman, l’A17 Pro serait accompagnée de 8 Go de RAM, doublant ainsi la capacité actuelle de l’iPad de base.

Toutefois, malgré cette montée en puissance, l’utilisation d’une puce d’iPhone maintiendrait ce nouvel iPad et l’iPad mini dans une catégorie de performance inférieure à celle de l’iPad Air ou de l’iPad Pro, qui utilisent les mêmes puces M2 et M4 que les Mac et MacBook récents.

Apple Intelligence : un nouvel horizon pour l’iPad

L’Apple Intelligence continue de déployer progressivement ses fonctionnalités, mais nombre d’entre elles sont déjà disponibles. On peut s’attendre à ce que des fonctions clés telles que la synthèse et la transcription de texte, l’ajustement de votre écriture avec Writing Tools et l’édition d’images avec Genmoji, Image Playground et Clean Up soient toutes présentes sur le nouvel iPad si celui-ci utilise la puce A17 Pro.

L’arrivée de l’Apple Intelligence sur le nouvel iPad est d’autant plus remarquable que tous les autres appareils compatibles avec l’Apple Intelligence sont plus coûteux que les 349$ demandés pour l’iPad actuel. Cela pourrait marquer une étape importante dans le déploiement de ces fonctionnalités d’IA à un public plus large que les simples pionniers technologiques.

Le lancement de l’iPad 11 est prévu pour le début de cette année, probablement lors d’un événement printanier d’Apple plutôt que par une simple annonce en ligne. L’iPhone SE 4 devrait également faire son apparition à la même période, de même qu’un iPad Air révisé et des accessoires Magic Keyboard moins chers pour accompagner les nouvelles tablettes.