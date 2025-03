L’Apple iPad 11 est officiel : découvrez les nouveautés

Apple vient d'annoncer le lancement de son tout nouveau iPad 11 : découvrez dès maintenant toutes les nouvelles fonctionnalités et améliorations qui vont révolutionner votre expérience utilisateur.

Tl;dr Nouvel iPad avec double stockage et puce A16.

Prix de départ à 349 $, promet plus de rapidité et d’efficacité énergétique.

Intègre les fonctionnalités innovantes de l’iPadOS 18.

Le nouvel iPad : une évolution notable

Apple, le géant de la technologie, a récemment annoncé l’arrivée d’une mise à jour de son iPad. Le nouvel iPad, présenté aux côtés de l’iPad Air M3, propose des améliorations significatives par rapport à son prédécesseur, l’iPad 10.

Une performance accrue pour un prix abordable

La première innovation majeure concerne le stockage : l’iPad de base nouvellement dévoilé offre le double de la capacité de son prédécesseur, passant à 128 Go. De plus, ce produit intègre la puce A16, déjà présente dans l’iPhone 15. Cette puce assure à la tablette une performance accrue de 30% et une autonomie « tout au long de la journée ».

Cet iPad, dont le prix de départ est fixé à 349 $, promet donc d’être à la fois plus rapide et plus économe en énergie.

Des fonctionnalités innovantes grâce à l’iPadOS 18

Comme l’iPad Air M3, le nouvel iPad de base est équipé du système d’exploitation iPadOS 18, décrit par Apple comme « puissant et intelligent ». Celui-ci offre une panoplie de fonctionnalités innovantes, pensées pour optimiser l’expérience utilisateur.

On retrouve notamment Math Notes, qui permet d’écrire des expressions mathématiques qui sont instantanément résolues, et Smart Script, qui autorise l’édition de son propre texte manuscrit. Et grâce à Audio Recording and Transcription, l’utilisateur peut capturer de l’audio avec des transcriptions synchronisées à l’audio capturé.