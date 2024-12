L’anime Isekai Power Rangers dévoile son Megazord

Découvrez le Megazord de The Red Ranger Becomes an Adventurer in Another World dans une bande-annonce promotionnelle.

Tl;dr Un nouvel anime, basé sur la série Super Sentai, est prévu.

Le personnage principal est le leader de l’équipe Kizuna 5.

L’anime débutera le 12 janvier 2025.

Une nouvelle ère pour Super Sentai

Un nouvel anime basé sur l’univers de Super Sentai, dans la grande famille Power Rangers, intitulé The Red Ranger Becomes an Adventurer in Another World, est en préparation. L’annonce a été faite par le biais d’une affiche dévoilant un nouveau Megazord, élément incontournable de la série Super Sentai.

Un héros emblématique dans un monde fantastique

L’histoire suit les aventures du leader de l’équipe Kizuna 5, le Red Ranger. Ce dernier se retrouve coincé dans un monde fantastique, mais conserve la plupart de ses super-pouvoirs Sentai. Ce qui lui permet notamment d’utiliser son robot et ses augmentations de costume. Malgré l’existence de la magie dans ce nouveau monde, les capacités de science-fiction du Red Ranger ne manquent pas de surprendre ses alliés.

Un univers Super Sentai revisité

L’anime The Red Ranger Becomes an Adventurer in Another World fait partie d’une tendance récente de mangas et d’animes inspirés de Super Sentai, mais avec une touche originale. La présence constante de Super Sentai dans les médias japonais depuis les années 70 a inévitablement inspiré de nombreux auteurs de mangas.

Une diffusion prévue pour 2025

La production de l’adaptation en anime est assurée par Satelight. La diffusion de l’anime The Red Ranger Becomes an Adventurer in Another World est prévue pour le 12 janvier 2025. Les fans de Super Sentai peuvent donc se réjouir de ce nouvel ajout à l’univers de leur série préférée.