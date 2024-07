Lamorne Morris intègre le casting de Spider-Man Noir

Après Nicolas Cage et Brendan Gleeson, le casting de Spider-Man Noir s'étoffe avec Lamorne Morris.

Tl;dr Spider-Man Noir raconte l’histoire d’un détective privé vieillissant et malchanceux.

Lamorne Morris va incarner Robbie Robertson.

La série se déroulera dans les années 1930 à New York.

Spider-Man Noir sera diffusée sur Amazon Prime Video et MGM+.

Le héros de Sony et Marvel s’offre une aventure télévisée

Le monde de Marvel s’agrandit avec l’arrivée d’une nouvelle série : Spider-Man Noir. Après avoir prêté sa voix au personnage dans Spider-Man: Into the Spider-Verse, Nicolas Cage revêtira le costume de Spider-Man dans un univers alternatif se déroulant dans les années 1930.

Un nouveau venu dans le casting

Un nouveau visage fera partie de cette aventure, en plus de Nicolas Cage et Brendan Gleeson. Selon Variety, Lamorne Morris, connu pour son rôle dans New Girl, rejoint le casting en tant que Robbie Robertson, un personnage bien connu des fans de Marvel. Ce dernier, décrit comme un journaliste déterminé et courageux, tentera de faire carrière dans le New York des années 1930 malgré les obstacles liés à sa condition de professionnel noir.

Un personnage clé pour Spider-Man Noir

Dans l’univers de Spider-Man, Robbie Robertson est un personnage important. Rédacteur en chef du Daily Bugle, il est généralement en faveur de notre héros, contrairement à J. Jonah Jameson. Si ce dernier apparaît dans Spider-Noir avec une vendetta contre Spider-Man, Robbie pourrait être le personnage parfait pour contrer ce point de vue.

Un avenir prometteur

Il reste à voir quels autres personnages clés de l’univers de Spider-Man feront leur apparition dans Spider-Noir. Avec une première saison composée de huit épisodes, la série promet de belles surprises.