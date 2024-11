La saison 2 de Wednesday accueille une nouvelle venue de marque : Lady Gaga !

Tl;dr Lady Gaga rejoint le casting de la saison 2 de Wednesday.

Le rôle de la star n’est pas encore confirmé.

Une danse de Lady Gaga est devenue associée à la série grâce à TikTok.

Lady Gaga, nouvelle venue dans Wednesday

La star internationale Lady Gaga ajoutera bientôt une nouvelle corde à son arc. En effet, elle devrait rejoindre le casting de la deuxième saison de Wednesday, la série Netflix portée par Jenna Ortega. Alors que cette dernière ne devrait pas revenir avant 2025, l’arrivée de Lady Gaga promet une saison 2 d’autant plus attendue.

Selon un récent article d’Entertainment Weekly, Lady Gaga aurait été choisie pour un rôle encore inconnu dans la saison 2 de Wednesday. Ni Netflix ni les représentants de Lady Gaga n’ont pour l’instant confirmé l’information. Le nombre d’épisodes auxquels la star participera demeure aussi incertain.

Un lien déjà établi avec la série

L’arrivée de Lady Gaga dans l’univers de Wednesday n’est pas une totale surprise. En effet, une de ses chansons, « Bloody Mary », a été associée à une scène marquante de la première saison, où Jenna Ortega réalise une danse mémorable. Cette association entre la chanson et la série s’est faite grâce à TikTok et à une myriade de vidéos mêlant la chanson à la danse de Wednesday.

Lady Gaga a également participé à cette tendance en réalisant elle-même la danse sur « Bloody Mary », donnant ainsi son aval à cette association. Sa présence dans la saison 2 pourrait donc être une manière pour l’équipe créative de capitaliser sur ce phénomène populaire.

Un rôle récurrent pour Lady Gaga ?

L’ampleur du rôle de Lady Gaga dans la saison 2 de Wednesday reste à préciser. On ne sait pas encore si elle aura un rôle récurrent ou si elle fera simplement une apparition exceptionnelle. Quoi qu’il en soit, avec le talent de Lady Gaga comme chanteuse et actrice, sa présence pourrait devenir l’un des éléments les plus marquants de la série.