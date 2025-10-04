L’absence d’un personnage clé du DCEU affaiblit la trame principale du DC Universe

L’absence de Katana dans la nouvelle saison de Peacemaker soulève des interrogations sur la cohérence du récit.

Tl;dr Le passage du DCEU au nouveau DC Universe se poursuit, avec la saison 2 de Peacemaker servant de pont entre les deux ères.

La série explore les conséquences du premier film, notamment la disparition de Rick Flag, et met en avant Emilia Harcourt au détriment de Katana.

Malgré son rôle central dans la transition du DCU, la narration soulève des questions sur la cohérence et les choix dramatiques autour des personnages.

Un univers DC en pleine transformation

Il y a des franchises qui n’échappent pas au délicat exercice du reboot. Le passage du DC Extended Universe (DCEU) au nouveau DC Universe (DCU), mené par James Gunn, en est une illustration frappante. Malgré la volonté affichée de tourner la page, une exception notable subsiste : le fil narratif amorcé avec The Suicide Squad. Dans cette continuité, le personnage de Peacemaker, incarné par John Cena, poursuit son parcours dans une seconde saison annoncée comme un pont entre deux ères.

Le retour des fantômes du DCEU

Ce nouvel opus s’attache à creuser les conséquences dramatiques du premier volet. La disparition tragique de Rick Flag, survenue dans The Suicide Squad, continue de hanter plusieurs protagonistes. Certains, incapables de tourner la page, accusent frontalement Peacemaker d’en être responsable. Un climat délétère qui laisse émerger d’autres blessures moins visibles, et pousse la série à interroger les liens passés plutôt que d’ignorer les laissés-pour-compte du précédent univers.

L’ombre persistante de Katana

Là où le bât blesse, c’est dans l’absence manifeste d’un personnage-clé : Katana. Présente dans le premier film aux côtés de Flag, sa loyauté était indéfectible, allant jusqu’à combattre l’Enchanteresse pour lui. Après leur victoire collective, Katana s’est éclipsée sans réapparaître dans la suite — ni dans la série actuelle. Pourtant, parmi tous ceux que Flag a laissés derrière lui, elle semblait la mieux placée pour réclamer justice ou vengeance.

La construction narrative fait ainsi le choix surprenant de donner plus d’importance à Emilia Harcourt, ancienne amie proche de Flag et désormais pressentie pour trahir Peacemaker sous l’influence de Rick Flag Sr., nouveau chef déterminé de l’A.R.G.U.S. Cette option scénaristique relègue Katana au second plan et soulève des interrogations sur la cohérence globale du récit.

Une direction discutable pour Peacemaker ?

Au lieu d’insuffler une tension dramatique autour du retour possible de Katana — ce qui aurait pu renouveler l’intérêt pour l’héritage laissé par le DCEU — le scénario s’oriente vers un triangle relationnel impliquant Harcourt. Cette décision pourrait paraître artificielle à certains fans, qui auraient sans doute préféré voir Katana régler ses comptes avec Smith. Toutefois, force est de constater que la série cherche avant tout à explorer les failles émotionnelles et les remords du héros.

La saison 2 de Peacemaker est disponible sur HBO Max et s’impose comme un jalon central dans la transition entre deux visions du monde DC… mais non sans laisser quelques questions en suspens quant à ses choix narratifs essentiels.