La vraie chute de la République se trouve dans “L’Attaque des Clones”, pas dans “La Revanche des Sith”

"L'Attaque des Clones" marque la véritable chute de la République dans "Star Wars".

Plus qu’un simple épisode de la saga Star Wars, L’Attaque des Clones représente la véritable chute de la République. Si La Revanche des Sith est le dernier film de la trilogie, la République est déjà perdue à la fin de Épisode II. En effet, le troisième épisode marque plutôt l’ascension officielle de l’Empire, la République ayant chuté dès le début de la Guerre des Clones.

À la fin de L’Attaque des Clones, le Chancelier Suprême Palpatine (alias Darth Sidious) est de facto l’Empereur. Ayant manipulé le Sénat de la République pour obtenir des pouvoirs d’urgence, Palpatine contrôle effectivement la galaxie bien avant l’avènement officiel de son Empire.

De même, L’Attaque des Clones révèle que l’Ordre Jedi, aveuglé par le côté obscur de la Force et la montée en puissance de Palpatine, a perdu sa capacité à prévoir l’avenir. Malgré la menace grandissante du côté obscur, les Jedi choisissent de maintenir leur position, signe de leur orgueil et de leur refus d’admettre leurs vulnérabilités.

En outre, le mariage secret d’Anakin Skywalker avec Padmé Amidala scelle le début de sa chute. Ses nouvelles attaches facilitent la séduction de Palpatine, qui l’entraîne vers le côté obscur dans La Revanche des Sith. Le mariage d’Anakin et Padmé à la fin de Épisode II annonce la fin du parcours Jedi d’Anakin et son passage du côté obscur en tant que Darth Vader.

En somme, L’Attaque des Clones est bien plus qu’un simple épisode de la saga Star Wars. Il est le témoin d’une chute, celle de la République et d’Anakin Skywalker, et le prélude à l’ascension d’un Empire. Le film nous met en garde contre les dangers de l’orgueil, de l’aveuglement et des attachements excessifs. Il nous rappelle que même les plus nobles peuvent chuter, et que personne n’est à l’abri du côté obscur.