La technologie audio spatiale de Samsung et Google arrive sur Android

Samsung et Google prévoient d'intégrer leur technologie audio spatiale sur Android : découvrez ce que cela signifie et comment cela pourrait transformer votre expérience sonore sur votre appareil mobile.

Tl;dr Eclipsa Audio, format audio 3D de Samsung et Google, arrive en 2025.

Comparable à Dolby Atmos, il sera intégré aux appareils Android et YouTube.

Un programme de certification et de licence sera lancé pour assurer sa qualité.

Introduction à Eclipsa Audio : une nouvelle dimension sonore

À l’aube de cette année, un vent de changement a soufflé dans l’univers audio avec l’annonce par Samsung et Google d’Eclipsa Audio. Conçu pour rivaliser avec Dolby Atmos, ce format audio 3D est censé faire son apparition dans la gamme de téléviseurs et de barres de son Samsung de 2025, ainsi que sur YouTube, propriété de Google, dès cette année.

Eclipsa Audio vs Dolby Atmos : le match des titans de l’audio

Similaire à Dolby Atmos, l’Eclipsa Audio utilise des « données audio telles que la position et l’intensité des sons, ainsi que les réflexions spatiales » pour créer une expérience en 3D. Google a confirmé que cette alternative gratuite à Atmos sera également lancée sur Android cette année via une prochaine version du projet Android Open Source (AOSP).

L’impact d’Eclipsa Audio : une technologie accessible à des millions

C’est une annonce majeure qui signifie que des millions d’appareils auront accès à cette technologie qui jusqu’à présent était réservée aux salles de cinéma locales ou aux systèmes de télévision. Dans un billet de blog, Google a écrit : « Google et Samsung lanceront un programme de certification et de licence de marque en 2025 pour assurer la qualité aux fabricants et aux consommateurs pour les produits qui supportent Eclipsa Audio. »

Quel avenir pour Eclipsa Audio ?

En tant que l’un des plus grands partenaires mobiles de Google, on peut supposer que Samsung bénéficiera rapidement de cette fonctionnalité, d’autant plus que l’entreprise coréenne est en train de lancer la nouvelle gamme Galaxy S25 de cette année. Ce qui rendra vraiment effective cette nouvelle technologie audio spatiale, c’est si elle est couplée avec les meilleurs écouteurs et casques audio. Malheureusement, pour l’instant, les seuls écouteurs capables d’audio spatiale sur nos listes sont les AirPods Pro 2 d’Apple, qui utilisent le suivi de la tête pour donner l’impression de se trouver dans une salle de cinéma lors de l’utilisation d’audio Dolby Atmos.

Pour que vos appareils Android puissent vraiment tirer parti d’Eclipsa Audio, il faudrait que les Galaxy Buds 3 Pro de Samsung, qui sont censés supporter le suivi de la tête Dolby, soient mis à jour pour accommoder la nouveauté. Espérons que lors de l’événement Galaxy Unpacked de cette semaine, Samsung annoncera des mises à jour en ce sens.

En supposant que des fabricants comme Bose, Sony et d’autres embarquent dans l’aventure Eclipsa, cela pourrait véritablement démocratiser l’audio spatial 3D à un plus grand nombre d’oreilles qu’auparavant.