La sortie du très attendu volet d’un chef-d’œuvre SF à 715 M$ menace le box-office – et Marvel

La suite très attendue d’un succès de science-fiction à 715 millions de dollars voit sa date de sortie évoluer, une décision qui pourrait nuire à ses recettes au box-office et compliquer la stratégie de Marvel sur le marché.

Tl;dr Sortie simultanée de Dune: Part Three et Avengers: Doomsday .

et . Partage des écrans IMAX, baisse de revenus attendue.

Un décalage de date pourrait avantager les deux films.

Un duel attendu sur les écrans IMAX

La saison cinématographique de 2026 s’annonce déjà comme un véritable champ de bataille pour les blockbusters. D’un côté, Denis Villeneuve prépare la sortie très attendue de Dune: Part Three, point final de sa trilogie devenue culte. De l’autre, Disney mise gros avec le mastodonte Avengers: Doomsday, conçu pour relancer la dynamique du Marvel Cinematic Universe. Or, les deux superproductions sont, à ce jour, programmées pour un lancement commun le 18 décembre 2026, une décision qui pourrait bouleverser les équilibres du box-office.

IMAX : une ressource limitée convoitée

Les projections en format IMAX sont désormais incontournables pour les films à grand spectacle. Pourtant, malgré leur popularité croissante, le nombre d’écrans disponibles reste restreint. D’ordinaire, une seule production monopolise les salles IMAX à sa sortie, s’offrant ainsi une fenêtre exclusive. Mais si Dune: Part Three et Avengers: Doomsday maintiennent leur date, elles devront se partager ce précieux parc d’écrans — un scénario rarement observé à une telle échelle.

Des enjeux financiers majeurs pour Warner et Disney

Ce partage n’est pas anodin. L’impact potentiel sur les recettes s’annonce significatif : lors de sa sortie, près de 20 % des revenus de Dune: Part Two provenaient des séances IMAX. Chez Warner Bros., on espérait logiquement un succès comparable, voire supérieur, pour ce final annoncé comme un événement. Disney ne cache pas non plus ses ambitions : positionner Avengers: Doomsday durant la lucrative période des fêtes pourrait lui permettre d’approcher le cap des 2 milliards de dollars.

Pour les spectateurs, l’arbitrage sera délicat. Le format IMAX, particulièrement mis en valeur par la réalisation immersive de Villeneuve (tournage en caméras IMAX), pourrait faire pencher la balance en faveur de Dune. À l’inverse, les fans des super-héros pourraient privilégier la rapidité pour éviter les spoilers, quitte à se contenter d’un format plus classique.

Un calendrier sous tension

Face à cette concurrence frontale, une solution paraît logique : décaler la sortie de l’un des deux films. Ce serait la garantie pour chacun d’occuper seul le devant de la scène et de maximiser les recettes issues des séances premium. Cependant, le calendrier de fin d’année 2026 se remplit vite. Si un changement devait intervenir — peut-être du côté de Dune, tant la stratégie de Disney sur la fenêtre pré-Noël semble ferme — il devra être acté rapidement. Dans le cas contraire, un nouveau phénomène façon « Barbenheimer » pourrait bien voir le jour… mais avec deux franchises parmi les plus puissantes du cinéma contemporain.