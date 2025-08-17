La série The Big Bang Theory a malheureusement gâché une passion à l’un de ses acteurs

L’une des vedettes de la série The Big Bang Theory a vu l’une de ses passions ternie par son expérience sur le tournage, révélant ainsi les conséquences inattendues que peut avoir une fiction à succès sur la vie personnelle de ses acteurs.

Tl;dr Le succès de The Big Bang Theory persiste grâce aux spin-offs.

persiste grâce aux spin-offs. Kunal Nayyar ne supporte plus la mode à cause du rôle de Raj.

Les costumes « hideux » de Raj ont affecté l’acteur dans sa vie privée.

Un héritage télévisuel qui ne faiblit pas

Si la série The Big Bang Theory s’est achevée en 2018, son influence semble bien loin de disparaître. Après douze saisons portées par un public mondial fidèle, l’univers imaginé autour des geeks scientifiques continue d’enrichir le paysage audiovisuel à travers plusieurs spin-offs, dont Young Sheldon, ou encore plus récemment, la comédie annoncée sur HBO Max, Stuart Fails to Save the Universe. À chaque dérivé, c’est une nouvelle facette de cet univers haut en couleur qui s’offre aux spectateurs.

Kunal Nayyar et le poids d’un rôle iconique

Pourtant, ce succès planétaire n’est pas sans conséquences pour ceux qui ont incarné ces personnages devenus cultes. L’acteur Kunal Nayyar, interprète du romantique maladroit Raj Koothrappali, en témoigne aujourd’hui avec une certaine amertume teintée d’humour. Invité du podcast officiel de la série, il est revenu sur ses débuts mouvementés : embauché puis licencié avant même la diffusion du premier épisode, il doit finalement son retour à la détermination du showrunner Chuck Lorre. Mais un autre défi inattendu l’attendait : composer quotidiennement avec une garde-robe qu’il juge désormais rédhibitoire.

Quand la mode devient fardeau

Au fil des 279 épisodes, le personnage de Raj s’est imposé par deux traits inoubliables : son incapacité à parler aux femmes… et des tenues composées d’au moins quatre couches de vêtements aux couleurs improbables. Si Nayyar n’hésite pas à saluer le travail « ridiculement réussi » de la costumière Mary Quigley, il confie aujourd’hui que cet excès vestimentaire a fini par lui ôter toute envie d’exprimer sa passion personnelle pour la mode. Ainsi résume-t-il sa frustration : « Me, as Kunal, having to wear those clothes every day […] it’s ruined for me. I can’t wear clothes — like vintage Gucci sweaters or something that look like Raj’s sweaters that are in fashion now. I can’t wear that stuff. God forbid cargo pants make a comeback. I don’t know what I’d do. »

L’espoir d’une évolution… vestimentaire et narrative ?

Malgré tout, Kunal Nayyar n’exclut pas un retour éventuel de la série phare si les personnages mûrissent suffisamment. Reste à espérer que cette hypothétique suite permettra aussi au style de Raj d’évoluer – une perspective qui rassurerait sûrement celui dont la garde-robe professionnelle l’a longtemps hanté hors caméra.