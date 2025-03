La série Spider-Man avec Nicolas Cage pourrait sortir en noir et blanc

Il se pourrait que la série Spider-Man avec Nicolas Cage soit diffusée en noir et blanc, ce qui serait absolument parfait.

Tl;dr La série Spider-Noir d’Amazon pourrait être diffusée en noir et blanc et en couleur.

La série rend hommage à l’esthétique des films noirs des années 1930.

Le casting comprend Nicolas Cage, Lukas Haas et d’autres acteurs notables.

Une approche innovante pour Spider-Noir

Amazon MGM Studios s’apprête à revisiter l’univers des super-héros avec une nouvelle série : Spider-Noir. Nicolas Cage incarne le personnage principal dans un contexte inédit, s’inspirant de l’esthétique des films noirs des années 1930. Selon Lukas Haas, autre acteur de la série, Amazon envisage de diffuser le programme en noir et blanc et en couleur, une première dans le domaine des super-héros.

Une technologie au service de l’histoire

Cette approche originale du format de diffusion s’inscrit pleinement dans l’ère du numérique. Les plateformes de streaming offrent en effet une flexibilité que les réseaux de télévision traditionnels ne peuvent pas égaler. Amazon pourrait ainsi proposer une version noir et blanc rappelant les films noirs classiques, et une version couleur pour ceux qui préfèrent un style visuel plus contemporain.

Un casting impressionnant

Outre Nicolas Cage et Lukas Haas, la série Spider-Noir rassemble un casting de choix, avec notamment Lamorne Morris, Gleeson, Li Jun Li, Abraham Popoola, Jack Huston et Karen Rodriguez. Le tournage a commencé en 2024 et s’est terminé en février 2025. Bien que la date de sortie n’ait pas encore été dévoilée, la série sera d’abord diffusée sur MGM+ aux États-Unis avant d’arriver sur Amazon Prime Video.

Une histoire unique

L’histoire de Spider-Noir se déroule pendant la Grande Dépression dans un univers alternatif de Marvel. Peter Parker y devient une figure de détective dur à cuire, luttant contre le crime dans un monde influencé par la fiction populaire et l’esthétique du film noir. Cette approche créative pourrait offrir aux spectateurs une expérience de visionnage unique en son genre, tout en restant fidèle aux racines du personnage dans les bandes dessinées.