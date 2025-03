L’IA s’invite dans le doublage chez Amazon Prime Video

Pour offrir plus de choix linguistiques à ses abonnés, Amazon Prime Video teste une nouvelle approche du doublage pour les films et les séries basée sur l'intelligence artificielle.

Tl;dr Amazon Prime Video teste un programme pilote de doublage assisté par IA pour rendre des films et séries sous licence accessibles à un plus large public.

L’approche hybride combine intelligence artificielle et expertise humaine afin de garantir un doublage de qualité pour les contenus non traduits.

Cette innovation vise à améliorer l’expérience des spectateurs en proposant plus d’options linguistiques et en élargissant l’audience des œuvres disponibles.

Une accessibilité renforcée grâce à l’IA

Afin de permettre à un plus grand nombre de spectateurs de profiter de son contenu, la plateforme de streaming Amazon Prime Video introduit le doublage assisté par intelligence artificielle sur des films et séries sous licence. Cette technologie sera d’abord disponible en anglais et en espagnol d’Amérique latine. Parmi les premiers titres concernés, on retrouve El Cid: La Leyenda, Mi Mamá Lora et Long Lost. Ce projet s’adresse aux productions qui ne bénéficient pas déjà d’un doublage traditionnel, élargissant ainsi leur audience potentielle.

Un équilibre entre intelligence artificielle et expertise humaine

Ce programme ne repose pas uniquement sur l’intelligence artificielle. Amazon Prime Video adopte une approche hybride en intégrant des professionnels de la localisation pour assurer la qualité du doublage. L’IA permet d’accélérer et de faciliter le processus, tandis que l’expertise humaine garantit un rendu naturel et fidèle aux intentions originales. Cette méthode pourrait ouvrir la voie à une démocratisation du doublage pour des œuvres qui, autrement, ne seraient pas traduites.

Une expérience de visionnage améliorée

En plus des sous-titres, des descriptions audio et des options de doublage classiques, ce nouveau dispositif vise à enrichir l’expérience des spectateurs. Grâce à l’IA, Amazon Prime Video peut proposer davantage de contenus adaptés aux préférences linguistiques de chacun. Cette innovation s’inscrit dans une démarche plus large d’accessibilité, répondant aux attentes des abonnés qui souhaitent découvrir des productions venues du monde entier.

Une ambition mondiale pour Amazon Prime Video

Avec plus de 200 millions d’abonnés dans le monde, Amazon Prime Video cherche constamment à améliorer son service. En élargissant son offre linguistique, la plateforme espère toucher de nouveaux publics et valoriser des œuvres moins connues. Si ce test est concluant, il pourrait ouvrir la porte à une adoption plus large de l’IA dans le domaine du doublage. L’objectif ultime est de rendre le streaming plus inclusif et universel, sans barrières linguistiques.