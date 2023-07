La série culte de science-fiction Babylon 5 arrive enfin en Blu-ray. Un joli cadeau pour les fans de science-fiction.

Les bonnes nouvelles s’enchaînent, semble-t-il, pour les fans de Babylon 5. En effet, l’intégralité de la série arrive en Blu-ray. Une nouvelle réjouissante qui survient quelques mois seulement après une autre annonce de la plus haute importance : un film d’animation est en préparation. Voilà qui devrait faire son petit effet auprès de la communauté.

Cette sortie 30ᵉ anniversaire inclura les 110 épisodes de la série, répartis sur cinq saisons, ainsi que le film pilote pour le petit écran, The Gathering. Le créateur de la série, J. Michael Straczynski avait publié un tweet plein de joie pour les fans en déclarant : “VOUS L’AVEZ VOULU, VOUS L’AVEZ RÉCLAMÉ, ET C’EST ENFIN ARRIVÉ !”

La série de J. Michael Straczynski suit les aventures des habitants d’une station spatiale baptisée Babylon 5 de l’Alliance Terriennne au XXIIIᵉ siècle. Cette station a été mise en place pour tenter d’établir la paix entre cinq empires très puissants. La production initiale n’était pas de la meilleure des qualités – c’est le moins que l’on puisse dire -, entre scènes jouées et effets spéciaux douteux. Mais en 2021, Warner Bros. Home Entertainment sortait Babylon 5 Remastered en streaming sur la plateforme qui était alors HBO Max et en téléchargement numérique sur iTunes et Amazon. Les négatifs originaux avaient été scannés en 4K et redescendus en HD avec moult nettoyages et corrections de couleurs. Les séquences numériques avaient, quant à elles, étaient augmentées en HD et la série était, pour la première fois, proposée dans son format original 4:3.

Cette sortie en Blu-ray est dite “entièrement remasterisée en HD”. Autrement dit, il pourrait s’agir de la version de 2021 ou d’une nouvelle version encore. Quoi qu’il en soit, l’édition Blu-ray de Babylon 5 est actuellement en précommande outre-Atlantique où elle sera disponible à partir du 5 décembre prochain.

ATTENTION #BABYLON5 FANS! YOU WANTED IT, YOU ASKED FOR IT, AND IT'S FINALLY HAPPENED! To celebrate B5's 30th Anniversary, the Complete Babylon 5 series will be released ON BLU-RAY December 5, '23. Pre-orders can be placed STARTING TODAY via the retailer of your choice. Huzzah! pic.twitter.com/9OfI05I0fa

— J. Michael Straczynski (@straczynski) July 18, 2023