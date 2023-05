Babylon 5 prépare son retour avec un film d'animation par son créateur original. La date de sortie sera annoncée la semaine prochaine.

Nous savions depuis quelque temps que qu’un reboot du grand classique des années 1990 Babylon 5 est en préparation, mais nous n’avions jusqu’à présent aucun détail concernant le projet. Aujourd’hui, le créateur original de la série, J. Michael Straczynski a annoncé qu’il s’agit d’un film d’animation développé par Warner Bros. Animation.

Babylon 5 prépare son retour avec un film d’animation par son créateur original

J. Michael Straczynski reste muet concernant le scenario de ce film, se contentant de déclarer que le film est un “B5 classique” avec une histoire “tapageuse et sincère”, et d’ajouter que cet aspect cartoon est le projet “le plus B5” depuis que la série originale s’est retirée en 1998. Il déclare aussi que ce film est complètement terminé et qu’il n’attend plus qu’une sortie. Autrement dit, ce n’est plus qu’une question de mois, et non d’années, avant que les fans de la première heure puissent découvrir ce nouvel opus.

Et d’ailleurs, pour faire patienter ces derniers, il explique que le titre et la date de sortie officiels ainsi que certains autres détails seront dévoilés la semaine prochaine. Si le film est “dans la boîte”, comme le dit J. Michael Straczynski, nous pourrions même avoir droit à une bande-annonce ou, à tout le moins, quelques images, en même temps que l’annonce de la date. Nul ne sait cependant, à l’heure actuelle, qui sera au casting. Impossible donc de savoir si des acteurs de la série originale reprendront leur rôle.

Babylon 5 avait, à l’origine, eu droit à cinq saisons. Ont suivi cinq films réalisés pour la télévision (le dernier ayant été diffusé en 2002). La série avait été saluée, pour diverses raisons, tant par la critique que par les fans de science-fiction. Cela lui a permis de remporter deux Hugo Awards et un Saturn Award pendant sa diffusion. L’action se déroule principalement sur la station spatiale du même nom, ce qui n’est pas sans rappeler son grand concurrent Star Trek: Deep Space Nine. Cela suscite d’ailleurs régulièrement de vives discussions, pour savoir laquelle des deux est arrivée en premier : DS9 a été diffusée un an avant Babylon 5, mais la production de B5 avait démarré avant celle de DS9. Ces dernières années, J. Michael Straczynski a été impliqué dans de nombreux projets comme Sense8 ainsi que des comic books.