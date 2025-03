La série culte American Dad échappe à l’annulation et retrouve sa chaîne originale

Il semblerait que la série "American Dad" a échappé de justesse à l'annulation, bénéficiant même d'une importante mise à niveau.

Retour aux sources pour American Dad

C’est une nouvelle qui a fait l’effet d’une bombe dans le monde de la télévision américaine : la série American Dad ne sera plus diffusée sur TBS. Mais qu’on se rassure, les fans de la famille Smith n’auront pas à faire leurs adieux à leurs personnages préférés. En effet, American Dad fait son grand retour sur Fox, la chaîne qui a vu naître la série en 2005.

Un succès qui ne se dément pas

Malgré son départ de TBS, American Dad reste une série populaire et appréciée du public. La preuve, la chaîne a annoncé qu’elle diffusera les anciens épisodes jusqu’en 2030. Un pari sûr, quand on sait que la série s’apprête à fêter son 400ème épisode. De son côté, Fox semble bien consciente du potentiel de la série, même si American Dad n’a pas atteint les sommets de popularité de Family Guy, autre création de Seth MacFarlane.

Seth MacFarlane, un homme aux multiples casquettes

En plus d’être le créateur de ces deux séries cultes, Seth MacFarlane prête également sa voix à plusieurs personnages. Dans Family Guy, il incarne Peter, Stewie et Brian Griffin. Quant à American Dad, il joue Roger The Alien, Stan Smith et de nombreux autres personnages secondaires. Un véritable caméléon vocal qui a su conquérir le coeur des téléspectateurs.

Pour l’instant, aucune information n’a été donnée concernant le créneau horaire de diffusion de American Dad sur Fox. De même, on ignore si The Cleveland Show, autre série de MacFarlane, rejoindra également le réseau. Une chose est sûre : le retour de American Dad sur Fox est une nouvelle qui ravira les nombreux fans de la série.