La saison la plus sous-estimée d’American Horror Story pourrait être la meilleure

La saison la plus sous-estimée d'American Horror Story pourrait bien être la meilleure de toutes, bien qu'elle n'ait pas reçu l'attention qu'elle mérite vraiment.

Tl;dr American Horror Story: Roanoke est une saison unique et sous-estimée.

Elle se distingue par sa structure et son réalisme terrifiant.

Elle offre un regard métacritique sur la véritable criminalité et la production télévisuelle.

La série American Horror Story a toujours eu pour vocation d’offrir à chaque saison une histoire indépendante. Certaines, comme American Horror Story: Hotel, intègrent des personnages des saisons précédentes dans des rôles de caméo. Cependant, la saison qui se distingue véritablement des autres est celle qui précède le reboot de la série. Il s’agit de la saison la plus unique et pourtant la plus sous-estimée : American Horror Story: Roanoke.

Une structure atypique

Ce qui fait la particularité de American Horror Story: Roanoke est sa structure. En effet, une partie de Roanoke est filmée comme une série documentaire faisant suite à une série d’événements surnaturels dotée d’une histoire de production étrange. Cela permet aux spectateurs d’apprécier le meilleur des deux mondes. La saison agit comme une lettre d’amour et une satire à ces séries, ainsi qu’aux films de found footage. Elle souligne également le caractère artificiel et manipulateur de la télé-réalité et de l’industrie du divertissement en général.

Des performances plus ancrées dans le réel

American Horror Story: Roanoke donne également à ses acteurs – dont beaucoup ont joué dans la série avant dans des rôles différents – l’occasion de livrer des performances plus réalistes que dans les saisons précédentes. Alors que American Horror Story est connue pour son caractère extravagant et son penchant pour le camp, American Horror Story: Roanoke offre un réalisme effrayant, même lorsque le surnaturel entre en scène. En conséquence, cette saison est encore plus effrayante, bouleversante et inconfortable que les précédentes.

Un regard métacritique

Bien que le public vienne souvent à American Horror Story pour l’horreur, cette approche métacritique de la télévision offre une narration intéressante, ainsi qu’un drame parfait pour un soap opera. En ce qui concerne l’horreur, celle-ci est également captivante. American Horror Story: Roanoke s’attaque à l’un des plus anciens mystères non résolus des États-Unis, la colonie perdue de Roanoke. La série n’est pas étrangère à l’incorporation de véritables horreurs et mystères dans ses récits. Cependant, Roanoke se distingue en particulier par le mystère qui l’entoure, ainsi que par les réponses hypothétiques présentées.

L’un des points forts de American Horror Story: Roanoke est son regard métacritique sur la véritable criminalité, la production télévisuelle et la série elle-même. Bien qu’étant une saison choquante, ce qui choque semble servir un but, pour la plupart. L’une des meilleures saisons d’American Horror Story, Roanoke est souvent négligée mais se distingue pour la même raison – c’est la saison d’American Horror Story qui ressemble le moins à ce que l’on attend de American Horror Story.

Regardez American Horror Story: Roanoke sur Hulu.