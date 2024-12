L’ordre idéal pour visionner les séries American Horror Story

American Horror Story est une série anthologique qui plonge dans divers univers horrifiques à chaque saison

Tl;dr Diffusée sur FX, la série d’horreur American Horror Story est en constante évolution.

Elle est connue pour ses thèmes variés et son casting récurrent.

American Horror Story a une structure chronologique unique et des campagnes publicitaires marquantes.

Une série d’anthologie d’horreur à l’évolution constante

Co-créée par Brad Falchuk et le titan de la télévision Ryan Murphy, la série d’horreur American Horror Story de 2011 s’est imposée grâce à une approche originale. Chaque saison se présente comme une minisérie indépendante de 10 à 13 épisodes, avec un ensemble unique de personnages et une nouvelle période/lieu (aux États-Unis, bien sûr). Brad Falchuk et Ryan Murphy choisissent un thème d’horreur traditionnellement associé à Halloween – une maison hantée, des vampires, un coven de sorcières, un spectacle de cirque, des extraterrestres, des cultistes – et le développent à leur manière. American Horror Story a tendance à être scandaleuse et stylisée, et sa grande variété a maintenu l’intérêt du public pendant des années.

Un casting récurrent et des thèmes variés

De nombreux acteurs reviennent chaque saison dans American Horror Story, incarnant à chaque fois un personnage différent. Sarah Paulson, Evan Peters et Lily Rabe ont chacun participé à neuf des douze saisons de la série à ce jour. La treizième saison, encore sans titre, mettra également en vedette Paulson et Peters. Jessica Lange est une autre star notable, ayant participé à cinq des saisons de la série, tout comme Kathy Bates, Angela Bassett et Finn Wittrock. Emma Roberts fait également de fréquentes apparitions.

Tout aussi important que la série elle-même, ce sont les campagnes publicitaires frappantes et surréalistes d’American Horror Story. La publicité omniprésente du spectacle présente des images créatives et dérangeantes de corps déformés, de visages mutés et de monstres cauchemardesques, et attire probablement plus de spectateurs que n’importe quoi dans la série elle-même.

La structure chronologique unique de American Horror Story

La diffusion des saisons dans l’ordre chronologique est le meilleur moyen de les distinguer clairement. Cependant, bien que les histoires ne soient pas toujours interconnectées d’une saison à l’autre, American Horror Story offre un portrait intéressant de l’histoire. Par exemple, Freak Show se déroule en 1952, Asylum en 1964, NYC en 1981, 1984 en… 1984, et ainsi de suite jusqu’à Delicate en 2023.

Une série d’horreur qui marque les esprits

American Horror Story, par sa ténacité, est devenue une véritable institution. Même ceux qui ne regardent pas la série attendent probablement avec impatience ses étranges affiches qui apparaissent chaque année. La série a été nominée pour un nombre littéral de 100 Primetime Emmys, en ayant remporté 16. Ryan Murphy, grâce à cette série, persiste dans la conscience populaire. Il touche certainement quelque chose.

La treizième saison de la série télévisée American Horror Story, qui n’a pas encore de titre, devrait être diffusée sur FX en 2025, bien qu’aucune date de sortie spécifique n’ait encore été annoncée.