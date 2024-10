La Saison 3 de Heartstopper dévoile enfin un personnage manquant des Saisons 1 & 2

La saison 3 de Heartstopper présente enfin un personnage manquant des saisons 1 et 2 !

Tl;dr La saison 3 de Heartstopper introduit un nouveau personnage, Oliver Spring.

Oliver, bien que mineur dans la série originale, a un rôle plus important dans l’adaptation Netflix.

La saison 3 explore également des aspects nouveaux des relations et de la santé mentale des personnages.

Une nouvelle figure dans Heartstopper

Les fans de la série Heartstopper ont enfin pu rencontrer Oliver Spring (Jensen Clayden) dans la saison 3. Ce personnage clé de la série de romans graphiques d’Alice Oseman s’est vu attribuer un tout nouveau rôle dans l’adaptation Netflix de cette histoire d’apprentissage populaire.

Des pas de géant dans la relation de Charlie et Nick

Poursuivant là où la saison 2 s’était arrêtée, cette troisième saison suit Charlie Spring (Joe Locke) et Nick Nelson (Kit Connor) alors qu’ils franchissent de grandes étapes dans leur relation. Alors que Charlie est impatient de dire à Nick « Je t’aime » pour la première fois, Nick est préoccupé par la manière d’aborder le trouble alimentaire et la dépression de Charlie de manière soutenue.

Une grande variété de personnages

La saison 3 de Heartstopper donne également plus d’importance à des personnages comme Isaac Henderson (Tobie Donovan), le meilleur ami asexué et aromantique de Charlie, amateur de livres, et Tori Spring (Jenny Walser), la sœur antisociale de Charlie. Bien qu’il n’ait pas une histoire complète, l’apparition d’Oliver est un moment amusant pour les fans de Heartstopper.

Une présence éphémère

Le temps d’écran d’Oliver est incroyablement bref. Il accueille avec enthousiasme ses cousins, qui redoutent un grand Noël en famille et reste principalement en retrait lors du dîner. Excédé par la manière dont sa famille le traite, Charlie quitte la fête de Noël des Spring pour passer du temps avec Nick et sa famille élargie. Finalement, Tori vient chercher Charlie pour le ramener à la maison. Cherchant à tirer le meilleur parti d’une situation tendue, Charlie et Tori passent le reste de la soirée à jouer à Mario Kart avec Oliver. Cette scène douce et éphémère est un excellent rappel que la plus grande force de Heartstopper est son sens de la communauté.