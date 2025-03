La saison 2 de The Last of Us intègrera des scènes supprimées du jeu

La deuxième saison de la série The Last of Us promet de dévoiler des scènes supprimées du jeu original, ajoutant une nouvelle dimension à cette saga déjà riche et passionnante.

Tl;dr La saison 2 de The Last of Us suivra le script du jeu vidéo.

Les nouveaux épisodes introduiront du contenu inédit.

Certains personnages seront plus développés.

Une adaptation fidèle, mais pas seulement

Comme la première saison du drame HBO, la saison 2 de The Last of Us suivra en grande partie le scénario établi par le jeu vidéo The Last of Us 2. Cependant, nous savons également que les nouveaux épisodes, qui seront diffusés sur HBO et Max le dimanche 13 avril, n’adapteront pas l’ensemble de l’histoire de The Last of Us 2. Les événements du jeu vidéo seront plutôt étendus à la troisième saison de la série.

Du contenu inédit pour la saison 2

Cela laisse beaucoup de place pour du matériel frais alors que nous suivons des personnages tels que Joel (Pedro Pascal), Ellie (Bella Ramsey) et la nouvelle venue Abby (Kaitlyn Dever) dans leur navigation à travers une apocalypse zombie brutale. Et une partie de ce matériel additionnel proviendra apparemment des bonus du jeu vidéo, y compris des scènes supprimées et des niveaux perdus.

Des personnages plus développés

La deuxième saison mettra également en valeur des personnages qui ne sont jamais réellement apparus à l’écran dans le jeu vidéo. « Il y a un personnage assez important dont on parle beaucoup dans le jeu, similaire à ce que nous avons fait avec Frank [Murray Bartlett] en saison 1, qui est présent cette saison », a déclaré Neil Druckmann, le co-créateur des deux jeux « The Last of Us » et de l’adaptation HBO. De plus, nous savons que la légende de la comédie Catherine O’Hara (« Schitt’s Creek », « Beetlejuice ») exercera ses talents dramatiques dans un rôle que nous n’avons pas vu dans le jeu, apparemment en tant que figure thérapeutique pour Joel.

Impatients de découvrir la saison 2

Nous verrons comment ces matériaux supprimés et ces personnages élargis du jeu vidéo affectent Joel, Ellie et les autres lorsque la saison 2 de « The Last of Us » sera diffusée sur HBO et Max le mois prochain.