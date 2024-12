La saison 2 de Star Trek: Enterprise rend hommage à un classique d’Akira Kurosawa

Un classique du grand maître du cinéma japonais Akira Kurosawa est à l'honneur dans la série télévisée Star Trek: Enterprise.

Tl;dr Le film japonais Seven Samurai a été maintes fois revisité, y compris dans « Star Wars » et « Star Trek ».

Akira Kurosawa, le créateur, a souvent été critiqué pour ses adaptations occidentales, malgré leur popularité.

Marauders, un épisode de la deuxième saison de Star Trek: Enterprise, est une adaptation directe de Seven Samurai.

L’influence universelle d’Akira Kurosawa

Peut-être que le film Seven Samurai du célèbre réalisateur japonais Akira Kurosawa est le film le plus revisité de tous les temps. Sorti en 1954, il raconte l’histoire de sept samouraïs recrutés pour protéger un village agricole des bandits. Le cadre, les thèmes et les personnages sont japonais, mais le scénario est intemporel. « The Magnificent Seven » n’est autre que « Seven Samurai » avec des cowboys et « A Bug’s Life » raconte cette histoire avec des insectes. L’épisode « Bounty Hunters » de « Star Wars: The Clone Wars » s’inspire également de ces sept samouraïs.

La fascination de George Lucas pour Kurosawa

George Lucas, le créateur de « Star Wars », est un grand fan de Kurosawa. Il l’a même aidé à financer son film épique de 1980, « Kagemusha ». Mais « Star Wars » n’est pas la seule franchise spatiale qui s’inspire de « Seven Samurai ». « Star Trek: Enterprise » a repris le principe pour son épisode de la saison 2, « Marauders ».

La facilité d’adaptation des œuvres de Kurosawa

Pourquoi les films de Kurosawa sont-ils si souvent repris (en plus d’être excellents) ? L’une des raisons est qu’ils sont faciles à traduire. Kurosawa s’est souvent inspiré d’œuvres en langue anglaise. Son film « Throne of Blood » est une adaptation de « Macbeth » dans le Japon féodal. « Ran » fait de même avec « King Lear » et son film noir « The Bad Sleep Well » s’inspire à la fois de « Hamlet » et du roman de vengeance français d’Alexandre Dumas, « Le Comte de Monte-Cristo ».

« Marauders » : la version « Star Trek » de « Seven Samurai »

« Enterprise » est une série préquelle qui suit le premier vaisseau spatial Enterprise explorant la frontière finale un siècle avant Kirk et Spock. Dans « Marauders », l’Enterprise a besoin de se réapprovisionner en carburant de deutérium. Ils tombent sur une colonie minière extraterrestre, mais les habitants sont réticents à faire du commerce. Il s’avère qu’un groupe de pirates Klingons extorque la colonie, prenant leur deutérium et ne payant les mineurs qu’avec leur vie. Le capitaine Archer (Scott Bakula) et son équipage de sept personnes décident alors d’enseigner aux locaux comment se défendre. S’ensuit un montage d’entraînement et un troisième acte où l’équipage de l’Enterprise et les villageois réussissent à repousser les Klingons grâce à quelques astuces et pièges ingénieux.