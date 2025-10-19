La saison 2 de Peacemaker a discrètement fait face à un problème en coulisses, sans laisser la moindre trace

La deuxième saison de Peacemaker a de nouveau été confrontée à un problème inattendu lors du tournage, une difficulté déjà survenue auparavant. Pourtant, aucun indice à l’écran ne laisse deviner cette situation en coulisses.

Tl;dr Peacemaker a surmonté deux remplacements d’acteurs majeurs.

Saison 2 introduit Red St. Wild, joué par Michael Rooker.

La série Peacemaker reste un atout fort pour DC Studios.

Une franchise DC en pleine renaissance

Porté par une dynamique retrouvée, le studio DC Studios s’impose actuellement comme l’un des pôles créatifs les plus effervescents du moment. Le succès éclatant de Superman au box-office, suivi d’une transition sans heurt vers le numérique, ne doit rien au hasard : la patte de James Gunn et de son équipe se ressent dans chaque projet, bousculant les codes du genre. Si le public attend beaucoup du long-métrage Clayface, qui promet une incursion rare dans l’horreur corporelle classée R, ou de la série Lanterns, qui prend la tangente du thriller avec ses deux justiciers enquêteurs, c’est bien Peacemaker qui cristallise toutes les attentions.

L’antihéros face à des coulisses agitées

À première vue, il est presque surprenant de constater que ce spin-off centré sur Christopher Smith, alias Peacemaker – campé par l’inénarrable John Cena – ait traversé tant de remous en coulisses. Pourtant, deux changements d’acteurs ont failli menacer l’équilibre fragile de la série. D’abord, lors du développement initial : alors que Chris Conrad devait incarner Vigilante aux côtés de Cena, un désaccord profond avec Gunn a conduit à son remplacement tardif. C’est finalement Freddie Stroma, intégré avec une aisance bluffante malgré cinq épisodes déjà tournés, qui a imposé sa version du personnage… au point de marquer la première saison grâce à des scènes mémorables contre White Dragon et sa bande.

Nouveaux visages et enjeux pour la saison 2

Au seuil de la deuxième saison, loin de tout triomphalisme excessif, l’équipe choisit une trajectoire resserrée : le duel tendu entre Peacemaker et Rick Flag Sr., nouveau chef d’A.R.G.U.S.. Ce dernier n’hésite pas à mobiliser ses ressources pour traquer le héros atypique – dont un tueur singulier amoureux des rapaces. Ici intervient le fameux Red St. Wild, qui fait une entrée remarquée dès l’épisode trois… sous les traits inattendus de Michael Rooker. Collaborateur récurrent chez Gunn (souvenez-vous : Yondu dans les films Guardians of the Galaxy, ou Savant côté DC), Rooker n’était pourtant pas le premier choix pour incarner ce chasseur d’aigles ; selon Gunn lui-même – glissé dans un podcast officiel –, un autre acteur avait été pressenti avant que la production ne doive s’adapter in extremis.

Un succès intact malgré les imprévus

Malgré ces tempêtes internes et changements express d’interprètes secondaires – heureusement moins cruciaux que celui de Vigilante –, la série conserve une cohérence saluée tant par les critiques que par le public. Accessible sur HBO Max, elle confirme la capacité du studio à transformer les aléas en tremplin créatif…