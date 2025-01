La saison 2 de One Piece sur Netflix accueille le père de Luffy et d’autres nouveaux acteurs

Pour la deuxième saison de One Piece sur Netflix, le casting s'agrandit avec l'arrivée de l'acteur qui interprètera le père de Luffy, ainsi que d'autres personnages clés dont les noms restent encore à dévoiler.

Tl;dr Nouveaux acteurs pour la saison 2 de One Piece en live-action.

Rigo Sanchez jouera Monkey D. Dragon, le père de Luffy.

Le personnage de Tony Tony Chopper reste à être casté.

Le vent de renouveau souffle sur One Piece

Cette semaine, l’adaptation en live-action de l’iconique série One Piece a dévoilé une nouvelle distribution pour sa seconde saison. Des figures antagonistes telles que Miss Goldenweek, Chess et Kuromarimo ont été attribuées à Sophia Anne Caruso, Mark Penwill et Anton David Jeftha respectivement.

Des personnages clés rejoignent l’équipage

Le vent de renouveau ne s’arrête pas là, puisque la série Netflix accueillera également un personnage majeur dans la mythologie de One Piece : Monkey D. Dragon, le père de Luffy. Surprenant les fans, ce dernier sera incarné par l’acteur Rigo Sanchez, connu pour ses rôles dans Outer Banks et Station 19.

Yonda Thomas rejoint le casting en tant qu’Igaram, un personnage étroitement lié à la princesse Vivi de la famille royale d’Alabasta. En outre, Ipponmatsu, propriétaire d’une boutique d’armes à Loguetown et aidant Roronoa Zoro à acquérir des épées puissantes, sera joué par James Hiroyuki Liao.

Des surprises en perspective

Les fans attentifs de One Piece pourraient penser avoir déjà aperçu Monkey D. Dragon dans la première saison de la série live-action. Cependant, il semble que la production ait décidé de faire appel à un nouvel acteur pour le rôle du père de Luffy.

La liste des nouveaux acteurs comprend également Charithra Chandran, Joe Manganiello, Katey Sagal, Lera Abova, Mark Harelik, Sendhil Ramamurthy, Brendan Sean Murray, Callum Kerr, Camrus Johnson, Clive Russell, Daniel Lasker, David Dastmalchian, Jazzara Jaslyn, Julia Rehwald, Rob Colletti, Ty Keogh et Werner Coetser dans divers rôles.

Des absences remarquées

Malgré ces annonces, les fans restent dans l’attente de connaître l’identité de l’acteur qui interprétera Tony Tony Chopper, l’une des plus grandes nouvelles arrivées de la prochaine saison. De plus, le rôle du frère de Luffy, Ace, reste également à être casté.