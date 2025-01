La saga Star Wars s’améliore sous Disney : la preuve avec Skeleton Crew

L'équipe de Skeleton Crew démontre une fois de plus que Star Wars a gagné en qualité sous l'égide de Disney.

Tl;dr Disney a revitalisé la franchise Star Wars depuis 12 ans.

La plateforme Disney+ a permis de développer des séries et des personnages très appréciés des fans.

La diversification de la franchise se fait également à travers des jeux vidéo, des bandes dessinées et des attractions de parcs à thème.

La Renaissance de Star Wars sous l’égide de Disney

Disney, à la barre de la franchise Star Wars depuis une douzaine d’années, a réussi à insuffler un nouveau souffle à l’univers créé par George Lucas en 1977. Malgré les débats houleux autour de la qualité de la trilogie suite, l’entreprise a su redresser la barre et élargir la perception de ce que peut être Star Wars.

Un nouvel univers Star Wars sur Disney+

Disney+ a été un cadeau inestimable pour les fans de Star Wars. Les choses ont commencé avec The Mandalorian, une série qui a non seulement attiré de nouveaux fans, mais qui a aussi donné naissance à des personnages aussi populaires et respectés que les plus grands de la franchise. Din Djarin et Grogu, par exemple, sont omniprésents aujourd’hui, des figurines aux illuminations de Noël.

Des thèmes plus profonds et des personnages plus complexes

Les nouvelles séries Star Wars ne se contentent pas de nous offrir de nouveaux favoris, elles approfondissent également les thèmes explorés par George Lucas, tout en surpassant les œuvres du créateur. Par exemple, la première saison d’Andor nous offre une vision sombre de la guerre entre la Rébellion et l’Empire. The Acolyte quant à elle, a donné aux spectateurs une plus grande appréciation des échecs du Conseil Jedi.

Ouverture à la créativité et diversification de la franchise

L’existence de la série Skeleton Crew prouve que Disney est prêt à élargir ce que les créateurs peuvent faire avec l’univers Star Wars. Cette série montre que des choses étranges et intéressantes peuvent être réalisées avec la franchise, un fil conducteur commun depuis que Disney en a pris les rênes.

Star Wars : au-delà de la télévision

La supériorité de Star Wars sous Disney ne se limite pas aux séries télévisées. Les jeux vidéo sont un autre exemple parfait de la manière dont les choses se sont améliorées ces dernières années. Les fans ont été gâtés avec des jeux comme Star Wars Jedi: Fallen Order et Jedi: Survivor.

Disney n’a pas hésité à prendre des risques en matière de jeux, comme en témoigne Star Wars: Outlaws dont l’accueil a été mitigé, mais dont l’ambition était indéniable.

Star Wars, une franchise en plein essor

La franchise Star Wars est actuellement en pleine renaissance. Certains fans pourraient ne pas réaliser à quel point les choses sont bonnes en ce moment, mais c’est habituel pour cette franchise. Alors que de nombreux fans de Star Wars sont désabusés par la façon dont les choses se sont déroulées sous Disney, il y a une qualité générale qui s’est étendue à tous les aspects de la franchise. Il est difficile d’ignorer à quel point il est bon d’être un fan de Star Wars en ce moment.