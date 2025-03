La RTX 5070 de Nvidia ne rivalise pas avec la RTX 4090

Attendue comme une alternative performante dans le monde des cartes graphiques, la RTX 5070 de Nvidia ne tient finalement pas toutes ses promesses.

Tl;dr La RTX 5070 offre une amélioration modeste par rapport à la RTX 4070, mais ne rivalise pas avec la RTX 4090 en termes de performance brute.

Ses 12 Go de VRAM et la dépendance au DLSS 4 limitent son efficacité, particulièrement pour les jeux gourmands en mémoire et dans les scénarios compétitifs.

À 549 dollars, elle propose un bon rapport qualité-prix en 1440p, mais la concurrence d’AMD et des cartes Nvidia plus puissantes réduit son attrait.

Des performances en deçà des attentes

Nvidia avait laissé entendre que la RTX 5070 pourrait approcher les performances de la RTX 4090, pourtant les benchmarks prouvent le contraire. Elle affiche un gain de seulement 18% par rapport à la RTX 4070 et reste en retrait face à la RTX 4070 Ti. En comparaison, la RTX 4090 conserve un net avantage grâce à ses 16.384 cœurs CUDA contre 7.680 pour la 5070. Sa mémoire plus rapide et son bus de 384 bits assurent une supériorité incontestable en rasterisation et dans les tâches assistées par IA. Les joueurs exigeants et les professionnels de la création graphique ne trouveront pas dans la 5070 une alternative viable aux modèles haut de gamme. Même dans des jeux optimisés, elle ne parvient pas à compenser l’écart de puissance brute avec les cartes plus puissantes.

DLSS 4 : un argument marketing limité

L’un des points mis en avant par Nvidia est l’intégration du DLSS 4 et de la génération de trames par IA. Cette technologie améliore la fluidité, mais ne remplace pas une puissance de calcul brute. Dans les jeux qui ne prennent pas en charge le DLSS 4, la 5070 montre vite ses limites, notamment en termes de latence et de clarté visuelle. Pour les joueurs compétitifs, cet ajout ne compense pas les performances moindres de la carte face aux modèles haut de gamme. Certains utilisateurs ont également noté des artefacts visuels et un effet de « flou » en mouvement, réduisant la netteté de l’image. Bien que cette technologie puisse prolonger la durée de vie des GPU de milieu de gamme, elle ne permet pas de rivaliser avec les performances natives d’un modèle haut de gamme comme la RTX 4090.

Une VRAM de 12 Go, un frein pour l’avenir ?

Avec seulement 12 Go de GDDR6X sur un bus de 192 bits, la RTX 5070 pourrait vite être dépassée par les exigences des jeux modernes. Des titres comme Cyberpunk 2077: Phantom Liberty ou Alan Wake 2 utilisent déjà plus de mémoire vidéo en 4K. En comparaison, AMD propose des GPU avec une capacité mémoire plus généreuse au même prix, comme la RX 7800 XT avec 16 Go, ce qui pourrait donner à Nvidia un désavantage sur le long terme. L’évolution rapide du marché du jeu vidéo vers des textures plus détaillées et des mondes ouverts plus vastes rend les cartes graphiques limitées en VRAM moins attractives. Même en 1440p, certaines configurations gourmandes risquent de saturer la mémoire de la 5070, entraînant des baisses de performances ou des ajustements graphiques obligatoires. La réduction du bus mémoire par rapport aux générations précédentes est une autre source d’inquiétude pour les utilisateurs soucieux de la longévité de leur matériel.

Un bon rapport qualité-prix, mais une concurrence rude

Proposée à 549 dollars, la RTX 5070 s’adresse aux joueurs cherchant une expérience solide en 1440p. Elle offre une belle amélioration d’efficacité énergétique par rapport à la génération Ampere (RTX 30), et le DLSS 4 lui donne un avantage dans les jeux compatibles. Cependant, elle doit faire face à la concurrence de la RTX 4070 Super et des futurs GPU AMD RDNA 4, qui pourraient offrir des performances similaires, voire supérieures, pour un prix équivalent. L’écart de prix avec les modèles supérieurs comme la RTX 4070 Ti ou la 4080, qui bénéficient parfois de promotions, réduit son attractivité. De plus, certains modèles partenaires affichent des tarifs bien au-delà du prix annoncé, atteignant parfois 899 dollars, ce qui altère son rapport qualité-prix. Pour les joueurs cherchant la meilleure affaire, attendre une baisse de prix ou surveiller les offres concurrentes pourrait être une meilleure stratégie.

Un GPU convaincant, mais loin d’être révolutionnaire

Malgré les annonces de Nvidia, la RTX 5070 ne bouleverse pas le marché. Elle constitue un bon choix pour ceux qui possèdent encore une RTX 20 ou une GTX, mais les propriétaires de RTX 30 ou 40 trouveront peu d’intérêt à l’upgrade. Pour ceux qui recherchent une carte capable de rivaliser avec la RTX 4090, il faudra se tourner vers des modèles bien plus performants, même si cela implique un budget nettement plus élevé. La 5070 demeure une option correcte pour les joueurs qui privilégient l’efficacité énergétique et les fonctionnalités logicielles comme DLSS 4. Cependant, l’absence de révolution technologique et la concurrence agressive d’AMD rendent son positionnement plus fragile qu’espéré. À long terme, la faible capacité mémoire et la dépendance au DLSS pourraient limiter son attrait face à des solutions plus pérennes.