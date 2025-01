La réponse parfaite de Lady Gaga aux critiques de Joker 2

En réponse aux critiques sur la suite de Joker, Lady Gaga offre une réplique parfaite et bien pensée.

Tl;dr Joker: Folie à Deux, malgré les critiques négatives, Lady Gaga reste optimiste.

Le film a eu une mauvaise réception et des résultats décevants au box-office.

Ladt Gaga continue à prendre des risques artistiques malgré l’échec.

Face à l’échec, Lady Gaga reste sereine

Plusieurs mois après la sortie du film Joker: Folie à Deux, qui a reçu des critiques largement négatives, Lady Gaga, qui y incarnait Harley Quinn, a su trouver les mots justes pour répondre à cette déferlante de critiques négatives. Lors d’une entrevue avec le magazine Elle, l’actrice oscarisée a abordé la réception du film sans se laisser atteindre personnellement. « Parfois, les gens n’aiment tout simplement pas certaines choses. C’est aussi simple que cela. Et je pense que pour être un artiste, il faut être prêt à ce que certaines personnes n’aiment pas votre travail. » a-t-elle déclaré.

Un échec au box-office

La suite du film Joker de 2019, récompensé par un Oscar, Joker: Folie à Deux était pourtant considéré comme un potentiel prétendant aux récompenses, espérant réitérer le succès de son prédécesseur. Cependant, une fois le film sorti, il est rapidement devenu évident que cela n’allait pas se produire. Le film a reçu des critiques mitigées lors du Festival du film de Venise, et ses numéros musicaux ont polarisé les spectateurs. Alors que l’original Joker était un succès au box-office de 1 milliard de dollars, Joker: Folie à Deux a été l’un des échecs les plus retentissants de 2024, rapportant seulement 207,5 millions de dollars dans le monde.

Un esprit de résilience

Malgré l’échec de Joker: Folie à Deux, Lady Gaga prévoit de continuer à prendre des risques tout au long de sa carrière. « Vous continuez à avancer même si quelque chose n’a pas été perçu comme vous l’aviez prévu » a-t-elle affirmé. Cette attitude résiliente pourrait avoir été ce qui l’a encouragée à participer à Joker 2 en premier lieu. Même si c’était la suite d’un film nominé aux Oscars qui a rapporté 1 milliard de dollars, le film représentait un risque artistique en étant une comédie musicale. Cela n’a évidemment pas marché, mais en rétrospective, on peut voir l’attrait pour Lady Gaga. Elle l’a probablement vu comme un moyen de se défier et peut-être de se retrouver dans la course aux Oscars.

Alors que Lady Gaga continue de poursuivre des rôles à l’écran dans des projets tels que la saison 2 de Wednesday, on espère que ses prochains films et émissions de télévision recevront une bien meilleure réception. Lady Gaga a démontré qu’elle est une talent remarquable capable de jouer une grande variété de personnages, et il sera intéressant de voir ce qu’elle fera ensuite. Même si ce n’est pas un choix « sûr », idéalement, ce sera une production de haute qualité.