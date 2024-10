La puce mobile Dimensity 9400 officialisée : support des écrans à triple-pliage, fonctionnalités IA avancées et plus encore

La puce mobile Dimensity 9400 dévoilée : compatible avec les téléphones pliables en trois, dotée de fonctionnalités d'IA avancées et bien plus encore.

Tl;dr MediaTek lance son nouveau chipset phare, le Dimensity 9400.

Ce chipset présente des avancées significatives dans les domaines de la photographie, du gaming et de l’IA.

Le Dimensity 9400 pourrait être intégré dans les meilleurs smartphones Android de 2025.

Le Dimensity 9400 de MediaTek : Un chipset révolutionnaire

Le rôle primordial du chipset dans un smartphone est souvent sous-estimé. Pourtant, sans lui, aucune des fonctionnalités que nous apprécions tant ne pourrait fonctionner. C’est pourquoi il est essentiel de comprendre les progrès significatifs apportés par le nouveau chipset phare de MediaTek, le Dimensity 9400, qui pourrait bien se retrouver au cœur des meilleurs smartphones Android de 2025.

Une technologie de pointe pour une performance optimale

Le Dimensity 9400 est fabriqué selon un processus de 3 nm, actuellement la méthode de fabrication la plus avancée pour un chipset. Cette avancée technologique place le meilleur silicium de MediaTek au même niveau qu’Apple, qui utilise des puces 3 nm depuis l’A17 Pro de 2023. Il dépasse même Qualcomm, dont le Snapdragon 8 Gen 3 de 4 nm équipe de nombreux smartphones Android haut de gamme de cette année.

Le Dimensity 9400 dispose également d’un CPU unique grâce à son design « All Big Core ». Ce design signifie que le processeur utilise exclusivement des cœurs de CPU plus coûteux pour une meilleure puissance et efficacité, contrairement à d’autres qui utilisent un ensemble de cœurs moins puissants à des vitesses inférieures.

Des fonctionnalités avancées pour une expérience utilisateur inégalée

Le Dimensity 9400 comprend aussi un GPU Immortalis à 12 cœurs, soit le double du nombre de cœurs GPU de l’Apple A18 Pro. De plus, ce chipset intègre une technologie de traçage de rayons de niveau PC grâce à l’utilisation d’Opacity Micromaps, un système graphique qui facilite le traçage de rayons d’objets extrêmement détaillés par le GPU.

Le troisième élément clé du chipset est l’NPU, conçu pour répondre à vos besoins en IA. Il dispose d’un moteur IA Dimensity Agentic (DAE) conçu pour servir de cadre standardisé reliant les applications et les services cloud, pour aider vos assistants IA à accomplir des tâches avec moins d’intervention de votre part.

Le futur des smartphones est là

Le Dimensity 9400 ouvre également la voie à une nouvelle fonctionnalité pour les smartphones : le support de l’affichage tri-pli. Jusqu’à présent, seul le Huawei Mate XT a réussi à concrétiser cette idée de téléphone pliable, mais si d’autres entreprises souhaitent tenter l’expérience, MediaTek est prêt à les aider.

En conclusion, le Dimensity 9400 de MediaTek promet d’être un véritable game-changer dans l’industrie des smartphones. Avec ses avancées significatives en matière de performance, d’efficacité et de technologie IA, il est fort probable que ce chipset se retrouve au cœur des meilleurs smartphones Android de 2025.