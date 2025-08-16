La prochaine grande série Marvel sur Disney+ arrivera plus tôt que prévu

La prochaine série majeure de Marvel destinée à Disney+ arrivera plus tôt que prévu sur la plateforme. Les fans de l’univers Marvel pourront ainsi découvrir cette nouveauté sans attendre la date initialement annoncée par le studio.

Tl;dr Sortie avancée de Marvel Zombies au 24 septembre.

au 24 septembre. Série animée TV-MA, récit continu en 4 épisodes.

Des voix stars du MCU reprennent leurs rôles.

Une sortie anticipée pour Marvel Zombies

Contre toute attente, la série animée Marvel Zombies arrivera plus tôt que prévu sur Disney+. Initialement attendue le 3 octobre, cette mini-série de quatre épisodes débarquera finalement dès le 24 septembre. Cette décision s’inscrit dans une dynamique récente où plusieurs productions Marvel, à l’instar d’Eyes of Wakanda, voient leur calendrier bousculé à la dernière minute.

D’un épisode culte à une mini-série événement

L’univers de Marvel Zombies prend racine dans l’épisode « What If… Zombies?! » de la série anthologique What If…?, diffusée par le passé sur la même plateforme. À l’origine, comme l’a confié le réalisateur Bryan Andrews, ce projet devait se matérialiser sous la forme d’un film : « On envisageait d’en faire un long métrage… mais certaines contraintes nous ont poussés à découper l’histoire en quatre parties distinctes. » Le choix a finalement été fait d’offrir aux fans une aventure divisée en épisodes, mais conçue comme un unique fil narratif, là où la série-mère proposait plutôt des récits indépendants.

Tonalité adulte et casting cinq étoiles

Le ton promet d’être résolument plus sombre : estampillée TV-MA, la série n’entend pas ménager ses effets, ni son public averti. Selon Andrews, « C’est TV-MA, donc pas besoin de retenir les coups. On va droit au but — sans mauvais jeu de mots — c’est vraiment intense. » Pour renforcer l’immersion, une brochette impressionnante d’acteurs du MCU prêteront leur voix aux personnages :

Elizabeth Olsen (Wanda Maximoff/la Sorcière Rouge)

Simu Liu (Shang-Chi)

Hailee Steinfeld (Kate Bishop/Hawkeye)

Iman Vellani (Ms. Marvel), entre autres figures majeures.

L’imaginaire sans limites de l’animation Marvel

Derrière cette mini-série plane toujours l’influence créative de producteurs tels que Bryan Andrews, également réalisateur du fameux épisode original consacré aux zombies. Le producteur exécutif Brad Winderbaum insiste sur le potentiel du format animé : « L’animation permet d’exprimer pleinement l’imagination du cinéaste… Marvel Zombies en est la preuve éclatante. » Entre espoir et désespoir, cette relecture macabre promet une aventure haletante où les super-héros devront affronter des versions cauchemardesques d’eux-mêmes.

Rendez-vous fin septembre pour découvrir ce nouveau chapitre audacieux du multivers animé signé Marvel.