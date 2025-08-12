Le film Les Quatre Fantastiques de Marvel rend hommage à un Star Trek méconnu

Le nouveau film des studios Marvel consacré aux Quatre Fantastiques intègre des références à un épisode de la saga Star Trek souvent jugé injustement méconnu, offrant ainsi un clin d’œil appuyé à l’univers de la science-fiction.

Tl;dr Le film s’inspire visuellement de « Star Trek ».

Galactus et Silver Surfer rappellent V’Ger et Ilia.

Le récit célèbre l’ingéniosité humaine face au cosmos.

Un hommage visuel évident à « Star Trek »

En observant le dernier opus de Matt Shakman, intitulé « The Fantastic Four: First Steps », difficile d’ignorer une parenté marquée avec le légendaire « Star Trek: The Motion Picture » de Robert Wise. Dès les premières minutes, le spectateur se trouve plongé dans une atmosphère cosmique, où la technologie et la contemplation de l’infini occupent une place centrale. Les héros éponymes, transformés par des « rayons cosmiques », incarnent ce questionnement existentiel : que devient l’humain lorsqu’il fusionne avec l’univers ?

La séquence où leur vaisseau, lancé à travers la galaxie, est happé par un puissant rayon rouge pour être aspiré dans l’immense nef de Galactus, ne manquera pas d’éveiller un sentiment de déjà-vu chez les passionnés de science-fiction. Les images évoquent immanquablement celles du célèbre passage où l’Enterprise s’approche, lentement et majestueusement, du nuage spatial V’Ger.

L’échelle cosmique et la fascination du gigantisme

Certains décrivent encore aujourd’hui « The Motion Picture » comme un film contemplatif, parfois jugé lent, mais cette lenteur servait un dessein : donner à voir l’immensité spatiale et replacer l’humanité dans toute sa petitesse. Shakman, qui a failli réaliser lui-même un film « Star Trek », semble ici vouloir retrouver cette grandeur en rendant Galactus, entité destructrice venue d’ailleurs (interprété par Ralph Ineson), aussi colossal qu’effrayant.

Au cœur de cette confrontation titanesque, la réussite technologique de Reed Richards, qui a su transformer la Terre en quasi-utopie grâce à ses découvertes, contraste avec la menace existentielle représentée par Galactus.

L’humanité face au divin : échos thématiques entre deux univers

Le parallèle ne s’arrête pas là. On retrouve aussi une résonance troublante entre le personnage du Silver Surfer (Julia Garner) et celui d’Ilia (Persis Khambatta) dans « Star Trek ». Toutes deux étaient autrefois humaines avant d’être métamorphosées pour servir de médiatrices entre des puissances incompréhensibles — Galactus ou V’Ger — et les mortels. Ces entités aux intentions opaques symbolisent autant la fascination que la terreur éprouvées devant le cosmos.

Si Galactus finit par être repoussé au-delà du système solaire grâce à l’ingéniosité des héros – geste qui n’est pas sans rappeler le triomphe séculier propre à l’esprit « Star Trek » –, c’est bien cette capacité humaine à défier ce qui nous dépasse qui s’impose comme fil conducteur. Ainsi, malgré ses inspirations assumées, « First Steps » parvient à offrir sa propre réflexion sur la place de l’humanité parmi les étoiles.

L’hommage graphique à « Star Trek » enrichit la dimension philosophique.

L’opposition entre utopie terrestre et menace galactique structure le récit.

L’évolution des personnages féminins accentue le propos sur la médiation humaine face à l’inconnu.

Bref regret : Shakman privé du vrai Star Trek ?

On ne peut s’empêcher de penser qu’une telle sensibilité cosmique aurait trouvé tout son sens dans l’univers originel des voyages interstellaires. Dommage que Matt Shakman n’ait jamais eu l’opportunité d’apposer sa patte sur un véritable « Star Trek ».