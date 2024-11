La nouvelle version de Final Cut Pro 11 d’Apple, enrichie d’IA, est maintenant disponible

La mise à jour a nécessité plus d'une décennie de travail.

Tl;dr Apple présente Final Cut Pro 11, axé sur les outils IA.

L’application introduit des fonctionnalités de montage vidéo spatial et de transcription automatisée.

Final Cut Pro 11 est disponible au téléchargement pour 299 $.

Apple revient sur le marché professionnel avec Final Cut Pro 11

Apple a récemment renouvelé son engagement envers les créateurs de vidéos professionnels, une clientèle longtemps négligée depuis le lancement de Final Cut Pro X en 2011. Avec Final Cut Pro 11, la plus grande mise à jour de ces dernières années, Apple fait un grand pas en avant, mettant fortement l’accent sur des outils basés sur l’intelligence artificielle.

Des fonctionnalités IA pour plus de flexibilité

La principale innovation est le Magnetic Mask, qui permet de découper des sujets en mouvement et de les styliser ou de les placer dans un autre décor. « Cette analyse automatique précise et puissante offre une flexibilité supplémentaire pour personnaliser les arrière-plans et les environnements », a déclaré Apple.

Une autre fonctionnalité clé est Transcrire en sous-titres. Elle analyse automatiquement les interviews et autres audios de la timeline, les transcrit et place les sous-titres directement sur la timeline, automatisant ainsi l’ensemble du processus.

Montage vidéo spatial : plongée dans la réalité augmentée

Final Cut Pro 11 rejoint des applications de montage professionnelles comme Premiere Pro et DaVinci Resolve en offrant un montage vidéo VR/AR. Le « montage vidéo spatial » permet d’importer et d’éditer directement dans l’application des vidéos AR/VR, tout en ajoutant des effets, une correction des couleurs et plus encore.

Final Cut Pro 11 : un outil toujours en progression

Bien que Final Cut Pro 11 manque encore de certaines fonctionnalités présentes dans Resolve et Premiere Pro, comme l’édition basée sur le texte et certains outils avancés de correction des couleurs, la nouvelle version sera sans doute accueillie avec enthousiasme par les inconditionnels de FCP. Final Cut Pro 11 est désormais disponible au téléchargement pour 299 $ pour les nouveaux utilisateurs, après un essai gratuit de 90 jours, et est gratuit pour les propriétaires actuels de Final Cut Pro.