Final Cut Pro et Logic Pro arrivent sur l’Apple iPad le 23 mai

Apple a enfin un logiciel pour les créateurs professionnels pour tirer pleinement profit de l’iPad Pro. L’entreprise va lancer Final Cut Pro et Logic Pro sur l’iPad le 23 mai prochain. Ces deux apps pour tablette ont notamment une interface pensée pour le tactile ainsi qu’un certain nombre d’optimisations et améliorations spécifiques à l’iPad, comme la prise en charge du Pencil et du Magic Keyboard. Et dans le même temps, Apple veut rassurer les producteurs avec des apps complètes que ne viendront pas perturber les utilisateurs de Mac.

Final Cut Pro ajoute une molette numérique pour vous aider à naviguer et réaliser rapidement certaines modifications. Il est aussi plus facile de réagencer et éditer les clips, selon Apple. Si vous avez un Apple Pencil, c’est encore mieux. Vous pouvez dessiner directement sur votre contenu et passer au-dessus de votre timeline – sur les iPad Pro M2) pour parcourir rapidement votre contenu. Vous pouvez éditer vos vidéos HDR sur un iPad Pro 12,9 pouces et il y a même un mode caméra pro pour réaliser divers ajustements comme la balance des blancs et l’enregistrement au format ProRes (sur les iPad M2).

Par ailleurs, Apple veut rassurer les créateurs en proposant un Final Cut Pro pour iPad qui propose un workflow très familier. L’édition vidéo multi-caméra est de la partie, tout comme les graphismes personnalisables et la bande-son auto-ajustable. Vous pouvez aussi supprimer facilement des images ou du bruit d’arrière-plan et rogner automatiquement pour s’adapter aux ratios les plus communs. Les projets créés sur l’iPad peuvent être envoyés sur un Mac (et vice-versa) et vous pouvez importer des vidéos depuis iMovie pour iOS. Ajoutez un clavier et vous avez même les raccourcis comme sur un ordinateur.

Logic Pro, quant à lui, tire profit du tactile pour vous permettre de jouer sur l’iPad lui-même. Vous trouverez une collection d’instruments utilisables via des claviers ou d’autres interfaces virtuels ainsi qu’un mélangeur très complet. Il y a aussi un nouveau navigateur de sons pour vous aider à trouver des échantillons et autres contenus. Outre les effets et plugins usuels (y compris des égaliseurs vintage), de nouveaux outils font leur apparition, par exemple pour manipuler les échantillons, créer des beats, agencer des kits de percussion et générer des loops.

Comme avec Final Cut Pro, Logic Pro sur iPad peut échanger des projets avec son équivalent Mac. Vous pouvez exporter la musique vers Final Cut ou en tant que pistes audio individuelles, et importer depuis GarageBand pour iOS si vous avez besoin de la suite de production plus avancée.

Les prérequis pour profiter de Final Cut Pro sont relativement importants. Si Logic Pro fonctionne avec n’importe quel iPad doté d’une puce A12 ou plus récente, il vous faudra au minimum un iPad avec puce M1 pour l’éditeur vidéo. Rien de surprenant étant donné la demande pour un logiciel de niveau professionnel, mais il est possible que vous ne deviez investir dans un nouvel iPad si vous voulez vraiment profiter du logiciel.

Cette app représente aussi un vrai changement dans la stratégie tarifaire d’Apple. Là où Final Cut Pro et Logic Pro pour Mac sont des achats uniques, il faut s’abonner pour profiter des versions iPad, soit à 5 $ par mois, soit à 49 $ par an. Il y a aussi une période d’essai gratuit d’un mois. Ceci n’est pas surprenant dans la mesure où Apple mise grandement sur les services, mais cela pourrait décevoir si vous espériez éviter justement un abonnement.

Quoi qu’il en soit, même via un abonnement, ces apps pourraient valoir le coup. Apple a essuyé de vives critiques pour avoir commercialisé ses iPad comme des produits professionnels sans pour autant avoir les logiciels Apple qui vont avec pour justifier leurs tarifs. Bien que les tierces parties se soient déjà positionnées, comme la suite Adobe ou celle de Blackmagic, DaVinci Resolve, vous ne pouviez pas, jusqu’à présent, utiliser un iPad pour tout votre processus créatif. Pour peu que les versions iPad de Final Cut Pro et Logic Pro répondent à vos besoins, vous pouvez les acheter soit pour compléter votre setup Mac, soit pour en faire un studio complet.