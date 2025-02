La nouvelle série samouraï de Netflix s’annonce incontournable

Last Samurai Standing de Netflix va mélanger tradition nipponne et jeux d'énigmes.

Tl;dr Netflix dévoile Last Samurai Standing.

La série met en scène des samouraïs en compétition pour un grand prix en espèces.

Last Samurai Standing sera diffusée en novembre 2025 sur Netflix.

Last Samurai Standing : quand Shogun rencontre Squid Game

Un vent de samouraïs souffle sur Netflix. Le géant du streaming prépare une nouvelle série intitulée Last Samurai Standing. Basée sur la célèbre série Ikusagami de Shogo Imamura, elle promet de vous tenir en haleine et pourrait bien être votre prochaine obsession.

Des samouraïs en compétition pour une fortune

Le concept de la série est aussi simple qu’intrigant. Dans Last Samurai Standing, des samouraïs sont en compétition pour un prix en espèces colossal. Selon le synopsis officiel, 292 guerriers se rassemblent dans le temple de Tenryuji à Kyoto à la tombée de la nuit, attirés par la promesse d’une énorme cagnotte. Les règles du jeu sont simples : celui qui parvient à voler les plaques de bois distribuées à chacun et à atteindre Tokyo remporte le prix. Parmi eux se trouve Shujiro Saga, qui entre dans ce jeu mortel avec un seul objectif : sauver sa femme et son enfant malades.

Une réflexion sur l’histoire des samouraïs

« Quand la plupart des gens pensent aux samouraïs, ils imaginent une période très glamour de l’histoire japonaise« , a déclaré Kaata Sakamoto, responsable du contenu japonais de Netflix, lors de la présentation de la série. « Mais beaucoup ignorent qu’à la fin de l’époque Edo, les samouraïs ont perdu beaucoup de leur glamour et de leur pouvoir. Last Samurai Standing imagine ce qu’il se passerait si ces guerriers, les plus durs et les meilleurs du Japon, devenaient soudainement des gens ordinaires et devaient lutter pour leur vie. »

Une série à ne pas manquer

Alors que la deuxième saison de la série à succès Squid Game vient de sortir et que la troisième est attendue pour juin prochain, Last Samurai Standing, avec ses combats de samouraïs et ses enjeux de vie ou de mort, s’annonce comme une série incontournable pour les amateurs de séries d’action et de drames historiques. La série est prévue pour une sortie en novembre 2025 sur Netflix.